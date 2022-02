Surface Laptop Studio i Surface Pro 8 dostępne w Polsce. Sprawdź ceny

Microsoft zaprezentował nowe urządzenia z linii Surface 22 września 2021 roku. Powoli zaczynają one trafiać do sprzedaży w Polsce – właśnie wystartowała przedsprzedaż Surface Laptop Studio i Surface Pro 8.

Microsoft Surface Laptop Studio i Microsoft Surface Pro 8 dostępne w Polsce. Sprawdź ceny

Jako pierwszy do sprzedaży w Polsce trafił tablet Microsoft Surface Go 3, który jest dostępny w Polsce w czterech konfiguracjach:

Intel Pentium 6500Y (WiFi) + 4 GB RAM + 64 GB eMMC za 1999 złotych,

Intel Pentium 6500Y (WiFi) + 8 GB RAM + 128 GB SSD za 2749 złotych,

Intel Core i3 (WiFi) + 8 GB RAM + 128 GB SSD za 3149 złotych,

Intel Core i3 (4G LTE) + 8 GB RAM + 128 GB SSD za 3649 złotych.

Tablet Microsoft Surface Go 3 można kupić m.in. w sklepie Media Expert, gdzie aktualnie za 3299 złotych (lub za 3099 złotych z kodem rabatowym MLO-030222) dostępna jest wersja z procesorem Intel Pentium 6500Y (WiFi), 8 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 128 GB wraz z klawiaturą Type Cover.

Dziś rusza natomiast przedsprzedaż Microsoft Surface Laptop Studio i Microsoft Surface Pro 8 w Polsce. Urządzenia można zamówić przedpremierowo w sklepie Microsoftu oraz sieciach x-kom i Media Markt. Sprzedaż regularna rozpocznie się zaś 22 lutego 2022 roku.







Microsoft Surface Laptop dostępny jest w pięciu konfiguracjach:

Intel Core i5 + 16 GB RAM + 256 GB SSD + Intel Iris Xe za 7599 złotych,

Intel Core i5 + 16 GB RAM + 512 GB SSD + Intel Iris Xe za 8599 złotych,

Intel Core i7 + 16 GB RAM + 512 GB SSD + NVIDIA GeForce RTX za 10099 złotych,

Intel Core i7 + 16 GB RAM + 1 TB SSD + NVIDIA GeForce RTX za 13099 złotych,

Intel Core i7 + 16 GB RAM + 2 TB SSD + NVIDIA GeForce RTX za 15099 złotych.

Klienci, którzy zamówią nowy laptop Microsoftu w okresie przedsprzedaży, otrzymają w prezencie rysik Surface Slim Pen 2, którego regularna cena wynosi 599 złotych.

W przypadku Microsoft Surface Pro 8 można natomiast wybierać spośród aż ośmiu konfiguracji:

Intel Core i5 + 8 GB RAM + 128 GB SSD za 5299 złotych,

Intel Core i5 + 8 GB RAM + 256 GB SSD za 5799 złotych,

Intel Core i5 + 16 GB RAM + 256 GB SSD za 6799 złotych,

Intel Core i5 + 8 GB RAM + 512 GB SSD za 6799 złotych,

Intel Core i7 + 16 GB RAM + 256 GB SSD za 7799 złotych,

Intel Core i7 + 16 GB RAM + 512 GB SSD za 9299 złotych,

Intel Core i7 + 16 GB RAM + 1 TB SSD za 10799 złotych,

Intel Core i7 + 32 GB RAM + 1 TB SSD za 12799 złotych.











Ponadto w sprzedaży dostępna będzie również klawiatura Surface Pro Signature Keyboard – cenę modelu z czytnikiem linii papilarnych ustalono na 949 złotych, natomiast wersji z piórkiem Slim Pen 2 na 1349 złotych. Co ważne, rysik ładuje się po włożeniu do schowka w klawiaturze i można go bezpieczne transportować bez obaw, że się go zgubi w drodze.