Przypominamy: Walentynki 2022 tuż, tuż. Pozostało niewiele dni, aby wymyśleć oraz kupić prezent dla swojej ukochanej drugiej połówki. T-Mobile spieszy z pomocą i propozycjami podarunków nie tylko dla jednej, ale nawet obu połówek.

Urządzenia realme z dużym rabatem dla klientów T-Mobile na Walentynki 2022

Najnowsza edycja cotygodniowej akcji Happy Fridays potrwa nieco dłużej z uwagi właśnie na zbliżające się Walentynki 2022 – nie tylko od piątku do niedzieli, a aż do przyszłego tygodnia. Od 4 lutego do 8 lutego (wtorek) 2022 roku klienci operatora mogą odebrać kod rabatowy na zakup urządzeń marki realme – jednego lub nawet dwóch albo pakietu z dedykowanymi akcesoriami.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Kod rabatowy można odebrać w aplikacji Mój T-Mobile. Następnie należy go wpisać na specjalnie stworzonej stronie sklepu z urządzeniami marki realme i wybrać interesującą propozycję – w sumie przygotowano ich aż sześć.

Przygotowane urządzenia i zestawy można kupić z rabatem od T-Mobile do 11 lutego 2022 roku, o ile wcześniej nie wyczerpie się pula produktów objętych zniżką. A można się spodziewać, że akcja będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem, ponieważ da się zaoszczędzić nawet 500 złotych.

Klienci T-Mobile będą mieli do wyboru sześć ofert:

dwie sztuki smartwatcha realme Watch 2 za 249 złotych (zamiast 498 złotych, taniej o 249 złotych),

dwie pary słuchawek realme Buds Q2 (jedna w kolorze czarnym, druga w niebieskim) za 129 złotych (zamiast 258 złotych, taniej o 129 złotych),

smartwatch realme Watch S + waga realme Smart Scale za 299 złotych (zamiast 498 złotych, taniej o 199 złotych),

smartwatch realme Watch S + słuchawki realme Buds Air Pro za 399 złotych (zamiast 748 złotych, taniej o 349 złotych),

smartwatch realme Watch S + 2x pasek (jeden w kolorze szarym, drugi niebieski) za 299 złotych (zamiast 499 złotych, taniej o 200 złotych),

robot sprzątający realme Robot Vacuum za 799 złotych (zamiast 1299 złotych, taniej o 500 złotych).

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Z promocji mogą skorzystać zarówno klienci abonamentowi T-Mobile (T, T DATA, RODZINA), jak i użytkownicy ofert MIX (Frii Mix) oraz na kartę (GO!, Frii, Hot Happy).