Smartfony OPPO za pół ceny! Taka promocja szybko się nie powtórzy

Świetne smartfony za pół ceny?! Nie do pomyślenia? A jednak! Taką właśnie promocję serwuje OPPO z okazji 18. swoich urodzin. Przygotuj się, bo chętnych z pewnością nie zabraknie.

Promocja: smartfony OPPO za pół ceny na 18. urodziny marki

OPPO oficjalnie weszło do Polski 31 stycznia 2019 roku, czyli niespełna cztery lata temu. Firma została jednak powołana do życia już 18 lat temu (w 2004 roku) i obecnie jest jednym z największych producentów smartfonów na świecie. Polski oddział marki postanowił uczcić „osiemnastkę” z należnym przytupem, bowiem przygotował promocję, dzięki której będziecie mogli kupić wybrane modele taniej aż o połowę. Chętnych na pewno nie zabraknie, dlatego przygotujcie się zawczasu do zakupu.

Już jutro (i tylko jutro!) Reno 6 5G będzie dostępny za 1099 złotych, podczas gdy jego regularna cena wynosi 2199 złotych. Niestety, producent nie podaje listy sklepów, które obniżą cenę smartfona o połowę – informuje jedynie, że oferta obowiązuje wyłącznie w serwisach online wybranych partnerskich sieci retail, do wyczerpania zapasów (co z pewnością nastąpi bardzo szybko).

Również od jutra, ale już przez dwa dni, będziecie mogli kupić o połowę taniej też model Reno 6 Pro 5G, jednak tylko w jednym miejscu, a mianowicie w sklepie internetowym sieci Plus. Aktualnie urządzenie bez kosztów abonamentu dostępne jest za ~3349 złotych, co oznacza, że w najbliższy weekend kupicie je za ~1675 złotych, podczas gdy w oficjalnej polskiej dystrybucji jego cena zaczyna się od 2999 złotych.

To nie wszystko, co przygotował producent z okazji swoich 18. urodzin

Mimo że informacja o rabacie w wysokości aż 50% na smartfony z serii Reno 6 5G jest najważniejszym ogłoszeniem producenta, związanym z obchodami 18. urodzin marki, to jest jeszcze jedna, nie mniej istotna rzecz, o której należy przy okazji wspomnieć.

Producent ogłosił bowiem start Globalnej Społeczności OPPO, do której będzie można dołączyć od 17 września 2022 roku na dedykowanej stronie internetowej. Projekt ten ma za zadanie stworzyć społeczność użytkowników i fanów marki oraz usprawnić komunikację na linii klient-firma.

Ponadto Globalna Społeczność OPPO ma stanowić centrum dla różnych inicjatyw i programów, jak Program Ambasadorski, którego członkowie otrzymają możliwość przedpremierowego przetestowania nowych produktów i innowacji marki oraz dostęp do dodatkowych funkcji i narzędzi komunikacji, takich jak otwarte forum O-Chat czy Lifesetter.