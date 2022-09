Nowe budżetowce Motoroli mają Cię zaskoczyć – sprawdź, czy spełnią Twoje oczekiwania

Motorola (jak sama stwierdziła w swoim komunikacie) z dumą prezentuje najnowsze modele swoich budżetowych smartfonów – moto e22 i moto e22i. Producent przekonuje, że oba urządzenia mają zaskoczyć. Czy im się to uda?

Motorola stawia na dźwięk oraz wyświetlacz

Wyświetlacz oraz dźwięk to dwa główne aspekty, na których skupił się producent w swoich dwóch nowych urządzeniach. Oba modele zostały wyposażone w taki sam, 6,5-calowy ekran, wyświetlający obrazy w rozdzielczości HD+ i oferujący maksymalną częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz.

Producent wyposażył smartfony w technologię, która dostosowuje odświeżanie ekranu automatycznie do wyświetlanych treści, aby zapewnić jak najlepszy obraz, jednocześnie optymalizując czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Funkcja adaptacyjnego odświeżania będzie działać w zakresie od 60 Hz do 90 Hz.

moto e22i (fot. producenta)

Drugim aspektem, który według producenta ma pozytywnie zaskoczyć użytkowników, jest dźwięk. Oba smartfony zostały bowiem wyposażone w głośniki stereo. Firma zastosowała w urządzeniach również technologię Dolby Atmos, która ma zapewnić głębszy bas oraz większą czystość dźwięku przy maksymalnej głośności. Jednocześnie Motka przekonuje, że będą to niemal kinowe wrażenia (chociaż takie zapewnienie można przyjąć jedynie z lekkim uśmiechem).

Co jeszcze zaoferują nowe Motki?

Producent poinformował jeszcze, że w obu modelach znajduje się 16 Mpix aparat główny, wpierany przez AI. Ponadto moto e22 zaoferuje funkcję Dual Capture, pozwalającą na jednoczesne nagrywanie filmów lub robienie zdjęć przednim oraz tylnym aparatem. Oba smartfony mają też czytnik linii papilarnych, który znajduje się na bocznej krawędzi.

moto e22 (fot. producenta)

moto e22 działa w oparciu o system operacyjny Android 12. Z kolei na pokładzie modelu e22i zainstalowano Androida 12 Go Edition. To może wskazywać na to, że wersja z dopiskiem „i” otrzymała słabsze podzespoły. Niestety, producent nie przedstawił jeszcze pełnej specyfikacji urządzeń. Zapewne trzeba będzie poczekać, aż produkty pojawią się w sprzedaży.

Tutaj warto przypomnieć, że przed oficjalną premierą pojawiły się nieoficjalne informacje dotyczące specyfikacji moto e22. Mówiło się wówczas, że motorem napędowym tego urządzenia ma być chipset MediaTek Helio G37, a do tego zostanie ono wyposażone w akumulator o pojemności 5000 mAh.

Cena i dostępność

W komunikacie prasowym producent poinformował, że moto e22 będzie dostępna w dwóch kolorach: Astro Black i Crystal Blue. W sprzedaży ma pojawić się na wybranych rynkach w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej (firma nie podała dokładnej listy krajów). Sugerowana cena detaliczna została ustalona na 139,99 euro (równowartość ~660 złotych).

Z kolei model e22i ma być dostępny w kolorze Graphite Grey lub Winter White. W przypadku tego urządzenia również nie zostało sprecyzowane, na jakie rynki trafi. Wiadomo natomiast, że jego sugerowana cena detaliczna to 129,99 euro (~610 złotych).