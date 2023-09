To smartfon dla fanów BMW i Phone’a. Cena jest zaskakująco niska

Producenci smartfonów często podejmują współpracę ze znanymi markami motoryzacyjnymi. BMW chętnie łączy siły z najpopularniejszymi firmami – na przykład vivo i Samsungiem. Tym razem jednak zdecydowało się na kooperację z wciąż mało znaną w Polsce firmą.

Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition to smartfon dla fanów BMW i Phone’a

Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition to limitowana edycja już dostępnego w Polsce modelu Infinix NOTE 30 VIP, stworzona stworzona we współpracy z centrum projektowym Designworks, które należy do BMW. I wyraźnie widać efekty jego pracy w tym urządzeniu. Zostały one również docenione nagrodą iF Design Award 2023. Jeśli Wam też się spodobał, to mamy dobrą wiadomość – będzie dostępny także w Polsce.

Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition (źródło: Infinix)

Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition wyraźnie różni się od swojego pierwowzoru, nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz. Jego panel tylny pokryto skórą, a dzięki zastosowaniu technologii 3D Lighting Leather udało się wkomponować w nią trójkolorowy pasek z diod LED – generowane przez niego efekty świetlne przenikają przez skórę, tzn. nie ma w tym miejscu wycięć.

Jak jednak zostało wspomniane, współpraca z centrum projektowym Designworks nie ograniczyła się do zaprojektowania nowego wyglądu zewnętrznego smartfona Infinix NOTE 30 VIP. Powstała bowiem również specjalna nakładka na system operacyjny, która podobnie jak obudowa nawiązuje do elementów wyścigowych i „jest w pełni zharmonizowana” z elementami świetlnymi na tyle urządzenia.

8.5 Ocena

W Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition zastosowano również rozwiązane znane z iPhone’ów, imitujące Dynamic Island – w tym smartfonie nazywa się Magic Ring i, jak możecie zobaczyć na grafice załączonej poniżej, może informować o czasie połączenia oraz zadziałaniu funkcji rozpoznawania twarzy w celu odblokowania urządzenia, a także podawać dane na temat trwającego ładowania akumulatora.

Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition (źródło: Infinix)

Specyfikacja Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition

Smartfon wyposażony został w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 8050 z modemem 5G, 12 GB RAM, 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (+ karta microSD do 2 TB), aparat 32 Mpix z podwójną diodą doświetlającą na przodzie, aparat 108 Mpix na tyle, głośniki stereo z dźwiękiem JBL, moduł NFC oraz akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego (przez USB-C) o mocy 68 W, indukcyjnego 50 W i zwrotnego indukcyjnego.

Cena Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition w Polsce nie została podana, ale producent informuje, że smartfon ma być dostępny na różnych rynkach za około 315 dolarów, czyli równowartość zaledwie ~1360 złotych. Dla porównania Infinix NOTE 30 VIP kosztował na start 1899 złotych.