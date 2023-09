Poczekaj jeszcze trzy tygodnie na Xiaomi 13T. Będzie warto

Jesień to czas żniw dla producentów mobilnych urządzeń. Liczba branżowych wydarzeń, podczas których prezentowane będą nowe smartfony, przyprawia o zawrót głowy. Do tego dochodzi jeszcze zapowiedź Xiaomi 13T!

Lato Muminków, a jesień smartfonów

Jeśli jesteśmy prawdziwymi zapaleńcami, jeśli chodzi o mobilne technologie, to zdajemy sobie sprawę, jak gorący okres przed nami. W ciągu następnych kilku tygodni odbędą się premiery jednych z najważniejszych kieszonkowych urządzeń.

Oczywiście najbardziej napompowaną i wyczekiwaną imprezą będzie ta, na której zobaczymy nowe iPhone’y. 12 września już tuż, tuż! Na odpowiedź Google trzeba będzie poczekać do 4 października. To na wtedy zaplanowano premierę smartfonów z serii Pixel 8, a także nowego Pixel Watcha 2. Pomiędzy te dwa wydarzenia wciśnie się przynajmniej jedna ważniejsza prezentacja. Chodzi o europejski odpowiednik serii Redmi K.

Wydarzenie poprzedzające rozpoczęcie sprzedaży smartfonów Xiaomi 13T oraz Xiaomi 13T na naszym kontynencie odbędzie się w Berlinie, 26 września. Transmisję na żywo będzie można śledzić za pomocą streama z oficjalnej strony Xiaomi, a obraz nadawany będzie od godziny 14:00.

Xiaomi 13T – co o nim wiemy?

Smartfony Xiaomi z linii „prawie-flagowców” to sprzęty, do których wracamy dość często. Głównie ze względu na to, że dzięki kilku dobrze ogranym kompromisom oferują niemalże flagową wydajność za wyraźnie niższą od nich cenę.

Zarówno Xiaomi 13, jak i Xiaomi 13T Pro powinny kontynuować tę tradycję, zapewniając dobrej jakości ekrany 6,67 cala AMOLED z odświeżaniem 144 Hz i o znakomitej jasności do 2600 nitów. Baterię 5000 mAh w wersji podstawowej naładujemy przy pomocy ładowarki 67 W, zaś wyższa opcja będzie mogła pochwalić się obsługą 120 W.

Aparaty też będą niczego sobie: główny zestaw będzie składać się z obiektywów połączonych z matrycami 50 Mpix, 50 Mpix i 12 Mpix. Oczywiście nie zabraknie optycznej stabilizacji obrazu w pierwszym module, teleobiektywu (zoom x2) i szkiełka ultraszerokokątnego w dwóch następnych. Przedni aparat zrobi zdjęcia w 20 Mpix.

Przecieki wskazują, że Xiaomi 13T może kosztować 649 euro na start. Oczywiście niedługo po premierze powinniśmy poznać także ceny wyrażone w złotówkach. Liczymy na coś specjalnego, biorąc pod uwagę, że podstawowy Xiaomi 12T kosztował u nas początkowo 2799 złotych. Czy Xiaomi zdecyduje się na podwyżki? Przekonamy się o tym już wkrótce!