Xiaomi chce spróbować czegoś innego. Nowy smartwatch z Wear OS w drodze

Pierwszy i jedyny smartwatch Xiaomi z MIUI Watch na Wear OS zadebiutował w Chinach w listopadzie 2019 roku. Producent na długi czas zrezygnował z wprowadzania na rynek podobnych urządzeń, ale wygląda na to, że ponownie polubi się z tym systemem.

Własny system

Oprócz projektowania od niemal dekady opasek fitness pod nazwą Mi Band/Smart Band, Xiaomi dołączyło w 2019 roku do zdobywającego coraz większą popularność rynku smartzegarków. Wraz z modelem Mi Watch pojawił się również własny, dedykowany tego typu urządzeniom system operacyjny MIUI Watch OS, bazujący na Wear OS.

Watch S1 Pro (fot. Xiaomi)

Choć robienie rzeczy po swojemu ma swoje pewne zalety, zrezygnowanie z Wear OS odcięło linię smartwatchy Chińczyków od wyjątkowych funkcji dostępnych wyłącznie za pośrednictwem rozwiązania od Google. Okazuje się, że linę Xiaomi Watch czekają jednak spore zmiany.

Jak donosi serwis 9to5Google, informator związany z rozwojem kolejnych smartzegarków Xiaomi podaje, że firma może wkrótce ponownie przekonać się do systemu Wear OS. Choć na obecną chwilę ciężko o jakiekolwiek konkrety, źródło nieoficjalnych informacji twierdzi, że jeśli producent zdecyduje się na wypuszczenie smartwatcha z innym systemem, to będzie to Wear OS 3, a zarządzanie urządzeniem ma odbywać się tak samo, tj. za pomocą aplikacji Mi Fitness (Xiaomi Wear).

Xiaomi Watch z Wear OS 3

Co ciekawe, nowy smartwatch miałby dołączyć do istniejącej linii „Watch”, co może wygenerować dwa problemy do rozwiązania. Po pierwsze, jeżeli Xiaomi zdecydowałoby się na pozostanie przy swoim systemie i sprawdzenie, jak poradziłby sobie na rynku jego smartwatch działający na Wear OS, wypadałoby jakoś odróżnić nazewnictwem oba modele, aby sytuacja dla potencjalnych klientów była jasna.

Po drugie, zegarki Xiaomi mogły pochwalić się nienajgorszym czasem pracy na baterii, który sięgał nawet kilku dni, w zależności od intensywności używania. Wear OS nie słynie natomiast z łagodnego obchodzenia się z baterią, co może mieć wpływ na opinie klientów, którzy postanowią przerzucić się na nowy smartwatch.

Portal sugeruje, że smartzegarek Xiaomi z Wear OS 3 może pojawić się jeszcze w 2023 roku, choć na obecną chwilę trudno podać konkretną datę.

Redmi Watch 3 Lite na horyzoncie

Ci, którzy planują zakup smartwatcha, lubią się z chińskimi produktami i celują przede wszystkim w niską cenę z pewnością ucieszy fakt, że zbliża się następca Redmi Watch 2 Lite. Nowy model o przewidywalnej nazwie Redmi Watch 3 Lite pojawił się w bazie danych SIRIM, malezyjskiego instytutu zajmującego się m.in. certyfikacją elektroniki. Biorąc pod uwagę fakt, że niedawno urządzenie pojawiło się również na stronie południowokoreańskiego organu certyfikującego, wszystko wskazuje na to, że premiera zbliża się wielkimi krokami.

Redmi Watch 3 (źródło: Redmi)

Jak możemy dowiedzieć się ze strony certyfikującej EEC, urządzenie zostanie wyposażone w akumulator litowo-jonowy 2,87 V oraz wsparcie dla Bluetooth co najmniej w wersji 5.0. Zdjęcia udostępnione w NRRA podpowiadają, że urządzenie będzie podobne do podstawowego Redmi Watch 3, z kwadratową kopertą, jednym guzikiem na boku oraz wymiennymi opaskami. Pod spodem można natomiast zauważyć obecność czujnika tętna i magnetyczne złącze do ładowania. Brak mikrofonu zdradza, że w urządzeniu może zabraknąć funkcji prowadzenia rozmów telefonicznych.

Jedno jest pewne – Redmi Watch 3 Lite nie prześcignie parametrami podstawowego modelu ani nie przewyższy go ceną.