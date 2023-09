Dzięki nowej promocji Empiku kupisz taniej paliwo

Co wspólnego mają Empik i paliwo? Wydawać by się mogło, że nic, bo w końcu Empik nie sygnuje swoim logo żadnej stacji benzynowej. Okazuje się jednak, że dzięki jego nowej promocji będziecie mogli taniej napełnić bak swojego pojazdu.

Wkrótce rusza Empik Premium Week

Oferta tego popularnego sklepu jest bardzo szeroka, choć trzeba pamiętać, że nie wszystkie produkty są sprzedawane przez niego. Prowadzi on bowiem tzw. marketplace, za pośrednictwem którego swoje produkty mogą sprzedawać również inni przedsiębiorcy. Właśnie dlatego trzeba zwracać uwagę, kto jest sprzedawcą, jeżeli chce się skorzystać z promocji Samsunga.

Od 18 do 24 września 2023 roku potrwa kolejny Premium Week, ale już teraz możecie wykupić subskrypcję Premium w niższej cenie – za 39,99 złotych na rok, podczas gdy standardowo kosztuje ona już 59,99 złotych. Wcześniej jej cena wynosiła 49,99 złotych za rok, zatem teraz można zaoszczędzić aż 20 złotych. Czy warto? Jeśli ktoś dość często kupuje coś w Empiku, to tak, bowiem zapewnia ona zniżki na zakupy (do 20% online i 15% w salonach) i usługi (w tym fotograficzne).

Ponadto subskrybenci płatnego abonamentu Premium (trzeba bowiem pamiętać, że dostępny jest też pakiet Premium Free, który także zapewnia profity, ale w mniejszej ilości) mogą otrzymać 30% zniżki na klasyczne kawy i herbaty w Costa Coffee oraz 20% zniżki na seanse filmowe i wydarzenia specjalne w kinach sieci Multikino.

W ramach nowej promocji Empiku dostaniesz rabat na paliwo

Z okazji nadchodzącego Premium Weeka, który rozpocznie się 18 września i potrwa do 24 września włącznie, przygotowano jeszcze wyższe zniżki i dodatkowe możliwości zaoszczędzenia. Co ważne, z wybranych będą mogły skorzystać również osoby, które aktywują darmowy pakiet Premium Free, choć lepsze warunki otrzymają subskrybenci płatnego abonamentu Premium.

Rabat na paliwo będą mogli uzyskać jedni i drudzy, i to już od jutra, tj. 15 września 2023 roku. Partnerem promocji jest sieci stacji Circle K – osoby, które pobiorą kod rabatowy z Empiku, otrzymają do 45 groszy zniżki na każdy litr paliwa. To jednak wysokość rabatu dla abonentów pakietu Premium. W przypadku Premium Free zniżka jest niższa o 5 groszy i wynosi 40 groszy na każdy litr paliwa. Wymagane jest jednak posiadanie i okazanie aplikacji Circle K (dostępna w sklepie Google Play i Apple App Store).

Oprócz tego abonenci Premium otrzymają 50% zniżki na fotoksiązki 20×20 i 20×30 oraz 25% zniżki na bilety do Multikina i 40% zniżki na klasyczną kawę i herbatę w Costa Coffee, a także dostęp do słuchowiska Przygody Baltazara Gąbki Trylogia. W przypadku subskrybentów Premium Free przewidziano jeszcze tylko 20% rabatu na bilety do Multikina.

Przy okazji przypomnę, że rabat na paliwo możecie wciąż również otrzymać na stacjach MOL – maksymalna wysokość zniżki wynosi 45 groszy na każdy litr paliwa (maksymalnie można zatankować jednorazowo 100 litrów paliwa z rabatem).