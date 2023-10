Samsung zapatrzył się na Apple. Zrobi to co Amerykanie

Samsung kreuje się na innowatora, który przyczynia się do rozwoju rynku urządzeń mobilnych, lecz nie w każdej dziedzinie jest pionierem. Właśnie pojawiły się informacje, że Koreańczycy mogą „zainspirować się” tym, co zrobiło już Apple.

Samsung chce być jak Apple

Koreańczycy wykorzystują każdą nadarzającą się okazję, aby zdyskredytować Apple. Ostatnio nawet przyłączyli się do kampanii Google, która ma na celu przekonać giganta z Cupertino do wdrożenia RCS w miejsce iMessage. Nadzieje są jednak płonne – Apple nie kwapi się do tego i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić.

Chociaż Samsungowi również nie podoba się opór przed RCS, to jednocześnie najwyraźniej bardzo spodobał mu się pomysł wprowadzenia na rynek smartwatcha z dopiskiem „Ultra”. Do tej pory na rynku zadebiutowały już dwa modele z tej serii – Apple Watch Ultra i Apple Watch Ultra 2. Mówi się, że Koreańczycy również pracują nad „Galaxy Watch Ultra”.

Czym wyróżniłby się na tle pozostałych smartwatchy z serii Galaxy Watch? Według informacji, przekazywanych przez serwis Gizmochina, Koreańczycy chcą zamontować w modelu z dopiskiem „Ultra” wyświetlacz Micro LED zamiast AMOLED. I już nad nim pracują – obecnie opracowywany ekran ma samoświecące diody o rozmiarze mniejszym niż 50 µm, a ich trwałość szacowana jest na 100 tys. godzin.

Galaxy Watch 6 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Apple również planuje wykorzystać wyświetlacze Micro LED w swoich smartwatchach, począwszy od Watch Ultra do 2025 roku, ponieważ technologia ta jest kosztowna i nie nadaje się do stosowania na szeroką skalę w urządzeniach, które mają być przystępniejsze cenowo. W związku z tym można spodziewać się, że „Galaxy Watch Ultra” także będzie drogi, jeśli Samsung wprowadzi na rynek taki zegarek z ekranem Micro LED.

Samsung patrzy nie tylko w przyszłość, ale też w przyszłość

Micro LED to obecnie „technologia przyszłości”, gdyż nie jest powszechnie dostępna w urządzeniach mobilnych. Okazuje się, że Samsung planuje zarobić też na sentymencie, bowiem przygotowuje do premiery… smartfon Galaxy Z Flip 5 Retro Edition.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro Edition (źródło: MSPoweruser)

Nowy model ma się wyróżniać nowym, niebieskim kolorem i matową ramą. Dlaczego Koreańczycy zdecydowali się jednak na dopisek „Retro Edition”, skoro podobne wykończenie mają dostępne tylko na samsung.com wersje Galaxy Z Flip 5? Cóż, na tę chwilę możemy tylko się domyślać – pozostaje czekać, aż sami to wytłumaczą, gdy oficjalnie wprowadzą Galaxy Z Flip 5 Retro Edition na rynek. Dziś nie wiem jednak, kiedy dokładnie to nastąpi – mowa jest o „nadchodzących tygodniach”.