Samsung ruszył z oryginalną akcją. Sprawdź, jak wziąć w niej udział

Producenci regularnie zaskakują nietypowymi akcjami, które mają zachęcić do zakupu ich urządzeń. Samsung właśnie taką ogłosił. W jej ramach będziecie mogli za darmo przetestować smartwatch z serii Galaxy Watch 6. W jaki sposób?

Przetestuj Samsunga Galaxy Watch 6 za darmo

Samsung nieustannie zachęca do zakupu najnowszych smartwatchy z serii Galaxy Watch 6 – regularnie ogłasza promocje, w ramach których można odzyskać część wydanych pieniędzy (ostatnia zakończyła się 15 października 2023 roku). Teraz Koreańczycy przygotowali jednak coś innego.

Samsung poinformował, że nawiązał współpracę z siecią hoteli PURO (zbieżność nazwy z nazwiskiem naszej Kasi jest przypadkowa ;-)) – w jej ramach osoby, które będą nocowały w hotelach PURO w Poznaniu i Warszawie, mogą bezpłatnie wypożyczyć najnowszy smartwatch z serii Galaxy Watch 6. Wystarczy poprosić o to w recepcji.

Po co Samsung chce wypożyczać za darmo smartwatche z serii Galaxy Watch 6?

Producent informuje, że niniejsza akcja ma na celu umożliwić zainteresowanym osobom przetestowanie funkcji monitorowania snu – smartwatche z serii Galaxy Watch 6 potrafią bowiem śledzić fazy snu i wykrywać chrapanie oraz bezdech senny i zbyt niskie tętno podczas snu. Dodatkowo na podstawie analizy snu przedstawiają zindywidualizowane wskazówki, które mają pomóc spać lepiej.

8 Ocena

Najnowszy Galaxy Watch6 to przede wszystkim przełom w sposobie myślenia o smartwatchach. To osobisty asystent, który doradzi użytkownikom m.in. jak zadbać o zdrowie i jakość snu, aby móc czerpać z życia pełnymi garściami pomimo przyspieszającego świata. Magda Sielachowicz-Nowakowska, Head of Marketing, Samsung Electronics Polska

źródło: Samsung

Akcja potrwa do 20 listopada 2023 roku. Nie wiadomo jednak, ile egzemplarzy przygotowano w jej ramach.

A może Galaxy Watch 5 Pro?

Ogłoszona dziś akcja, w ramach której można bezpłatnie wypożyczyć najnowszy smartwatch z serii Galaxy Watch 6, niewątpliwie ma na celu przekonać klientów do ich zakupu. Tak się jednak składa, że aktualnie trwa promocja na Galaxy Watch 5 Pro – jeśli kupicie go do 29 października 2023 roku, będziecie mogli otrzymać aż 800 złotych zwrotu.