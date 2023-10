Przerażająca gra do zgarnięcia za darmo na Halloween!

Doceniona przez graczy i krytyków produkcja survival horror jest do zgarnięcia za darmo na Halloween! Trzeba się jednak pospieszyć, ponieważ czas promocji jest ograniczony. Co to za produkcja i do kiedy mamy możliwość przypisania jej do swojej biblioteki gier?

Gratis to uczciwa cena…

Ulubiona formułka gamerów (i nie tylko!), w szczególności, jeśli mowa o świeżo wydanych produkcjach AAA lub szeroko docenionych tytułach. W tym przypadku mowa o tej drugiej opcji, gdyż rozdawana gra ma już swoje lata na karku. Niemniej wciąż jest to świetny, trzymający w napięciu i pełen niepewności tytuł, który w szczególności może zadowolić fanów serii Resident Evil.

Pracował bowiem nad nią sam Shinji Mikami, dzięki któremu światło ujrzały gry pokroju wspomnianego wcześniej Resident Evil, świetnego Devil May Cry czy ubiegłorocznego Ghostwire: Tokyo. Można powiedzieć, iż jego nazwisko jest gwarancją udanej produkcji. No dobrze, ale ja tu się rozpływam nad jednym z producentów, a nas przecież interesuje sam tytuł!

The Evil Within wciąż straszy!

Został wydany w 2014 roku, jednak klimat oraz intrygująca historia, jaką nam oferuje, sprawia, że wciąż jest to świetnie odbierany tytuł. Wystarczy rzucić okiem na ostatnie recenzje użytkowników w serwisie Steam, które są bardzo pozytywne. Podobnie zresztą jak znaczna większość ocen, jakie produkcja ta zebrała w sklepie Gabena od chwili swojego debiutu na platformie Valve.

Możecie ją dopisać do swojego konta w Epic Games od dzisiaj do 26 października 2023 roku, do godziny 16:59. Poza faktem, że jest to po prostu świetny tytuł, to jeszcze dostajemy go w jedynej słusznej cenie, czyli za całe 0,00 złotych. Przy okazji możemy jeszcze dodać do konta ubiegłoroczne Eternal Threads, które również zostało docenione, choć nie zyskało takiego rozgłosu jak wspomniane już The Evil Within.

A w przyszłym tygodniu…?

Odbierzemy drugą część The Evil Within, co pozwoli nam poznać całą, mrożącą krew w żyłach historię detektywa Sebastiana Castellianosa. Biorąc poprawkę na fakt, że druga część ponoć nie ustępuje niczym pierwszej (a według serwisu Metacritic jest nawet lepsza!), fani horrorów nie powinni mieć powodów do narzekania. Szczególnie że gracze dostaną również możliwość dodania do swojej biblioteki niezwykle ciekawego Tandem: A Tale of Shadows.

Darmowe gry do odebrania z Epic Games w ostatnim pełnym tygodniu października (źródło: Epic Games)

Jest to co prawda produkcja, która może nie spodobać się wszystkim, gdyż mowa o logicznej platformówce, jednak zbudowała swoje grono fanów. Jeśli więc nie macie problemu z tego typu gatunkiem, a do tego przepadacie za tajemnicami oraz mrocznymi klimatami, to możliwe, iż właśnie znaleźliście swoją nową ulubioną grę. Do tego, co najważniejsze, całkowicie za darmo. ;)