Ten tablet ma tylko jedną wadę

Większość tabletów na rynku jest OK. Oczywiście, są lepsze i gorsze, ale w większości to propozycje, które mają zadowolić „przeciętnego użytkownika”. Nowy Teclast T45 HD zalicza się właśnie do tego grona – nie jest wybitny, ale ma wystarczająco dobrą specyfikację. Tylko jeden element na liście parametrów kłuje w oczy….

Specyfikacja tabletu Teclast T45 HD jest wystarczająca dla większości użytkowników

Nie ulega żadnej wątpliwości, że Teclast T45 HD zainteresuje osoby, poszukujące dobrze wyposażonego tabletu w przystępnej cenie – urządzenie spełnia oba te warunki. Zastrzeżenia można mieć jedynie do zastosowanego procesora, gdyż producent postawił na SoC UNISOC T606 z układem graficznym Mali-G57 650 MHz, który powstaje w przestarzałym procesie technologicznym 12 nm i nie zapewnia wysokiej wydajności.

Teclast T45 HD (źródło: Teclast)

Teclast T45 HD nie będzie zatem demonem prędkości, ale cierpliwym osobom wynagrodzi to pozostałymi parametrami. Na jego pokładzie znalazło się bowiem też miejsce dla 8 GB RAM LPDDR4X i 128 GB wbudowanej pamięci – obie można rozszerzyć (pierwszą o 8 GB, drugą za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB). Do tego urządzenie obsłuży dwie karty SIM w formacie nano i technologię VoLTE (drugi slot jest współdzielony z miejscem na microSD).

Tablet obsługuje również pięć systemów lokalizacji: GPS, Glonass, Galileo i Beidou oraz A-GPS. Ponadto użytkownicy będą mogli korzystać z Bluetooth 5.0, WiFi 2,4 GHz i 5 GHz, a także 3,5 mm złącza słuchawkowego. Teclast T45 HD oferuje też dwa głośniki stereo, aparat 8 Mpix na przodzie i 13 Mpix na tyle (temu ostatniemu towarzyszy dodatkowy sensor do „optymalizacji prędkości fokusu”, cokolwiek to znaczy).

Teclast T45 HD (źródło: Teclast)

Oprócz powyższego, tablet odda swoim właścicielom do dyspozycji również, a może wręcz przede wszystkim 10,5-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli (proporcje 16:10), który potrafi próbkować dotyk z częstotliwością 120 Hz. Warto też zauważyć, że Teclast T45 HD zapewnia obsługę Google Widevine DRM L1 (urządzenie ma wgrany system Android 13).

Teclast T45 HD zasili akumulator o pojemności 7200 mAh, który według producenta ma wystarczyć na 5 godzin grania, 7,5 godziny odtwarzania wideo, przeglądania sieci lub rozmów albo 11 godzin słuchania muzyki bądź 9 godzin czytania e-booków. Do jego ładowania służy port USB-C. Tablet ma metalową obudowę i wymiary 247x162x7,5 mm, a jego waga wynosi 505 gramów.

Cena tabletu Teclast T45 HD

Teclast T45 HD jest już widoczny na oficjalnej stronie producenta i umieszczono przy nim cenę 239,99 dolarów, co jest równowartością ~1010 złotych. Aktualnie nie można go jednak jeszcze kupić i Teclast nie podaje, kiedy rozpocznie się jego sprzedaż.