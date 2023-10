Odbierz nawet 2200 złotych po zakupie wyjątkowego Samsunga

Nie zawsze obudowa smartfona w kolorze innym niż czarny wystarcza osobom, które naprawdę chcą się wyróżnić z tłumu. Ci, którzy szukali możliwości, aby kupić składane smartfony Samsunga w unikalnych wariantach kolorystycznych i jeszcze na tym zyskać, mogą skorzystać ze specjalnej promocji.

Samsung inny niż wszystkie

Jeżeli nigdy nie widzieliście żółtego Samsunga Galaxy Z Flip 5 w sklepie lub szarej odmiany modelu Galaxy Z Fold 5, to istnieje bardzo proste wyjaśnienie tej sytuacji – są to warianty kolorystyczne dostępne wyłącznie w oficjalnym sklepie koreańskiego producenta. W przypadku modelu z klapką firma ma również monopol na sprzedaż obudowy w kolorze niebieskim i zielonym, natomiast smartfon z zawiasem biegnącym pionowo można zamówić też w niebieskiej odmianie.

Jeżeli przymierzaliście się od jakiegoś czasu do zakupu któregoś ze składanych smartfonów Samsunga, podobają Wam się kolory dostępnie wyłącznie na jego oficjalnej stronie i chcielibyście zyskać trochę pieniędzy, to możecie skorzystać z ciekawej, choć nieco skomplikowanej promocji.

Nawet 2200 złotych zwrotu i więcej za mniej

Na październikową promocję Koreańczyków składa się kilka elementów. Po pierwsze, biorą w niej udział wyłącznie wspomniane wyżej, ekskluzywne kolory modeli Galaxy Z Flip 5 oraz Galaxy Z Fold 5. Po drugie, wersje z 512 GB pamięci można kupić w cenie wariantów z 256 GB miejsca na dane. Z kolei w przypadku potężnego Folda z 12 GB RAM i 1 TB pamięci wewnętrznej możecie liczyć na rabat w wysokości 600 złotych.

Ostatnią kwestią jest Program Odkup. W ramach działającej bez przerwy akcji można oddać swój stary smartfon, a po pozytywnej weryfikacji przez Organizatora ten wypłaca pieniądze za sprzedaż dotychczasowego telefonu. Trwająca promocja sprawia, że bez względu na ostateczną wycenę końcową urządzenia możecie liczyć na gwarantowany zwrot w wysokości 700 złotych.

Skąd zatem 2200 złotych? Pozostałe 1500 złotych można otrzymać za sprzedany w ramach Programu Odkup smartfon (1500 złotych to kwota za model Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 128 GB w stanie dobrym). Przy tak optymistycznym scenariuszu nowy Galaxy Z Flip 5 z 512 GB pamięci wewnętrznej kosztowałby Was tylko 3399 złotych, a Galaxy Z Fold 5 – 6599 złotych.

Choć ostateczna wycena Waszego smartfona może być różna, to nie każdy przejdzie obojętnie obok gwarantowanej obniżki o wartości 700 złotych. Zwłaszcza że ta łączy się z ofertą „512 GB w cenie 256 GB”, a wycena urządzenia nic nie kosztuje. Pamiętajcie tylko, że macie czas do 22 października 2023 roku, czyli do końca tygodnia.

Regulamin Promocji „Paźdzernikowa Promocja Odkup: Samsung Galaxy Fold 5 i Samsung Galaxy Flip 5 kolory ekskluzywne w sklepie Samsung (PDF)