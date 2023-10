Ponad 5000 złotych za taki smartfon?! Chińczycy upadli na głowę

Nikogo nie dziwi już, że flagowe smartfony kosztują ponad 5000 złotych – to cena, do jakiej producenci nas przyzwyczaili. Wątpliwe jednak, aby ktokolwiek o zdrowych zmysłach zdecydował się tyle zapłacić za urządzenie tej marki.

Ponad 5000 złotych za taki smartfon to rozbój w biały dzień

Chińska marka DOOGEE, która specjalizuje się w smartfonach typu rugged, ogłosiła wprowadzenie na rynek nowego modelu – DOOGEE V30 Pro. Jego oficjalny debiut w sprzedaży zaplanowany jest na 1 listopada 2023 roku. Prawdopodobnie przeszlibyśmy obok tej informacji obojętnie, gdyby nie informacja o jego cenie.

Otóż obecnie wynosi ona… 999 dolarów, co jest równowartością ~4200 złotych. To jednak cena dla Stanów Zjednoczonych. DOOGEE V30 Pro można również już znaleźć w oficjalnym sklepie internetowym DOOGEE na platformie AliExpress – cena w złotówkach wynosi… dokładnie 5328,68 złotych. To istne szaleństwo!

Choć oficjalnie rynkowy debiut nastąpi 1 listopada 2023 roku, to można już składać zamówienia przedsprzedażowe, ale najpewniej nikt o zdrowych zmysłach tego nie zrobi. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że na początku przyszłego miesiąca cena smartfona „magicznie” spadnie do bardziej „rozsądnego” poziomu.

To powszechna praktyka – chińscy producenci bardzo często lokują w swoich sklepach nowe urządzenia i umieszczają obok nich wysokie ceny, aby obniżyć je w dniu rozpoczęcia faktycznej sprzedaży. Nie przypominam sobie jednak, aby któregokolwiek aż tak poniosła fantazja – najczęściej „przebitka” wynosiła ~100%, ale nie więcej. Może któremuś Chińczykowi omsknął się palec i wcisnął nie tę cyfrę, co trzeba? Przyznaję, że z niecierpliwością czekam na rozwiązanie tej zagadki…

Co zaoferuje DOOGEE V30 Pro?

Wiecie, nie cisnąłbym takiej beki z tego smartfona, gdyby miał on flagową specyfikację. Szkopuł w tym, że daleko mu do high-enda, ponieważ na jego pokładzie znajdzie się m.in. procesor MediaTek Dimensity 7050 z modemem 5G (6 nm), który bynajmniej flagowy nie jest.

Jednocześnie DOOGEE V30 Pro zaoferuje całkiem niezłą specyfikację, gdyż jego wyposażenie obejmie też m.in. 6,58-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aż 512 GB pamięci wbudowanej, aparat główny z matrycą 200 Mpix na tyle i 32 Mpix na przodzie oraz akumulator o monstrualnej pojemności 10800 mAh (producent ma dodawać w przedsprzedaży ładowarkę GaN o mocy 65 W).

DOOGEE V30 Pro (źródło: AliExpress)

Pozostała specyfikacja smartfona DOOGEE V30 Pro nie jest jeszcze znana. Powinniśmy ją poznać 1 listopada 2023 roku, gdy producent oficjalnie rozpocznie sprzedaż tego modelu. Miejmy nadzieję, że jednak za mniej niż obecne ponad 5000 złotych.