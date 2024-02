Galaxy Ring coraz bliżej. Samsung zdradził kolejne szczegóły

Samsung po raz kolejny zapowiedział Galaxy Ring, czyli pierścień z funkcjami smart. Po raz pierwszy przy okazji premiery serii Galaxy S24, a teraz zrobił to podczas targów MWC 2024 w Barcelonie. Tym razem Koreańczycy byli jednak bardziej wylewni – nie ograniczyli się do pokazania urządzenia na grafikach.

Samsung zdradził kilka szczegółów na temat Galaxy Ring

Galaxy Ring nie będzie pierwszym tego typu urządzeniem na rynku (zob. Oura Ring na oiot.pl), lecz jednocześnie może być najpopularniejszym, jako że stoi za nim producent, który sprzedaje co roku setki milionów smartfonów. To stanowi ogromną bazę użytkowników, potencjalnie zainteresowanych pierścieniem z funkcjami smart (choć z pewnością nie pozostanie on kompatybilny wyłącznie z urządzeniami Galaxy, ale ich posiadacze mogą być nim szczególnie zainteresowani).

Podczas tragów MWC 2024 w Barcelonie Samsung zdradził co nieco informacji na temat Galaxy Ring. Wiceprezes Hon Pak powiedział, że pierścień będzie cechował się relatywnie długim czasem pracy na baterii, choć nie podał konkretnej liczby dni działania. Wspomniany Oura Ring jest w stanie pracować na akumulatorze do 7 dni, zatem powinniśmy spodziewać się podobnego wyniku od Galaxy Ring.

Brak konkretnej deklaracji wynika jednak z faktu, iż Samsung wciąż pracuje nad wydłużeniem czasu pracy swojego pierścienia. Ponadto dał do zrozumienia, że użytkownicy będą mogli wybrać pomiędzy dłuższym czasem pracy, a dostępem do większej liczby funkcji, co przyczyni się do szybszego rozładowania. Podobny wybór daje wiele smartwatchy, więc to spodziewane rozwiązanie.

Samsung Galaxy Ring (fot. producenta)

Producent zapowiedział też, że Galaxy Ring będzie oferował „wiodące” czujniki, aczkolwiek nie wymienił żadnego z nazwy. Jednocześnie jednak w przypadku tego produktu duży nacisk zostanie położony na monitorowanie snu, więc ma ono śledzić tętno, opóźnienie snu i ruchy nocne.

Galaxy Ring zapewni również informacje dla funkcji My Vitality Score i Booster Card, które zostaną dodane w aplikacji Samsung Health w 2024 roku. Pierwsza ma prezentować gotowość fizyczną i psychiczną, zaś druga zawierać zdefiniowane przez użytkownika cele zdrowotne.

Czy Galaxy Ring zastąpi smartwatche?

Dopóki nie poznamy pełnej funkcjonalności Galaxy Ring, nie sposób stwierdzić, czy zdoła on zastąpić smartwatch. Sam Samsung twierdzi jednak, że będzie on świetnie współpracować z Galaxy Watchami, zatem nic nie stanie na przeszkodzie, aby nosić na ręce oba urządzenia.

Jednocześnie użytkownicy będą mogli zdjąć smartwatch na noc (bo nie każdy czuje się komfortowo w łóżku z zegarkiem na nadgarstku), a jednocześnie wciąż monitorować swój sen. To coś, co z pewnością może zachęcić wiele osób do zakupu Galaxy Ring.

Pierścień powinien zostać w pełni zaprezentowany podczas najbliższego Galaxy Unpacked latem 2024 roku.