Odpowiedni tablet do Netflixa i innych VOD dostępny w niskiej cenie

Użytkownicy wykorzystują tablety do różnych celów. Dla dużej części z nich są to jednak główne narzędzia do oglądania filmów i seriali na Netflixie oraz innych platformach VOD. Alldocube iPlay 60 idealnie się do tego nadaje. Co więcej, jego cena jest bardzo przystępna.

Alldocube iPlay 60 to tablet stworzony do oglądania Netflixa

Alldocube iPlay 60 oferuje to, co powinien oferować tablet do konsumpcji multimediów. Po pierwsze – odpowiedni ekran. Wyświetlacz (IPS) ma tutaj przekątną 10,95 cala i rozdzielczość 2000×1200 pikseli (213 ppi). Po drugie – urządzenie obsługuje Widevine L1, więc pozwala oglądać wideo w wysokiej rozdzielczości z popularnych platform VOD, jak Netflix, Disney+, YouTube czy Amazon Prime Video.

Po trzecie – Alldocube iPlay 60 ma na pokładzie cztery głośniki, zapewniające dźwięk stereo. Do oglądania może się przydać też łączność komórkowa i tutaj tablet również nie zawodzi, gdyż wyposażono go także w dwa sloty na karty SIM w formacie nano i obsługę 4G LTE oraz VoLTE. Oczywiście jest i moduł WiFi 802.11ac, wspierający łączność w standardzie 2,4 GHz i 5 GHz.

Alldocube iPlay 60 (źródło: Alldocube)

W końcu do konsumpcji multimediów potrzebny jest też duży zapas energii. Alldocube iPlay 60 otrzymał akumulator o pojemności 7000 mAh, który – gdy już przyjdzie czas – można ładować przez port USB-C z mocą 18 W. Ponadto może on posłużyć jako power bank dla innych urządzeń.

Specyfikację tabletu uzupełniają procesor UNISOC T606 1,6 GHz (12 nm) z układem graficznym Mali G57 wraz z 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci. Obie pamięci można rozszerzyć – operacyjną o 8 GB kosztem wewnętrznej, a tę ostatnią o nawet 1 TB, wykorzystując kartę microSD.

Oprócz tego Alldocube iPlay 60 oddaje do dyspozycji 5 Mpix aparat na przodzie i trzy aparaty na tyle: główny 16 Mpix, 2 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do zdjęć makro, a także radio FM, Bluetooth 5.0, obsługę GPS, Glonass i Beidou oraz wsparcie dla rysika Alldocube, który wykrywa 4096 stopni nacisku (i nie wchodzi w skład standardowego zestawu sprzedażowego).

Cena tabletu Alldocube iPlay 60 jest bardzo przystępna

Alldocube iPlay 60 można już kupić w oficjalnym sklepie Alldocube na platformie AliExpress od ~820 złotych. Lada chwila tablet ma się pojawić też na niemieckim, włoskim, hiszpańskim i francuskim Amazonie, gdzie będzie kosztował 149,99 euro, co obecnie jest równowartością ~645 złotych.