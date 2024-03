Taki tablet może Ci się spodobać. Jego cena również

Taki tablet może rozkochać w sobie od pierwszego wejrzenia. No dobra, może to zbyt górnolotne, ale na pewno jego design sprawia, że wpada w oko, a to najważniejsze. A po bliższym zapoznaniu się z tym urządzeniem wielu klientów może zdecydować się na zakup, gdyż specyfikacja sprzętu też jest atrakcyjna.

Specyfikacja tabletu DOOGEE T30 Max jest tak samo atrakcyjna jak design urządzenia

Zdecydowana większość tabletów ma metalowe obudowy i trudno na to narzekać, gdyż to wytrzymały i trwały materiał – idealny do tworzenia urządzeń, które mogą wysmyknąć się z rąk. W przypadku tego modelu producent zdecydował się jednak na nieco ekstrawagancji, gdyż panel tylny pokryty jest materiałem (w trzech różnych kolorach) z fakturą imitującą skórę. Rama dookoła całości jest natomiast aluminiowa (ze szczotkowanym wykończeniem).

DOOGEE T30 Max (źródło: DOOGEE)

Oczywiście raczej mało kto wybiera dany tablet tylko dlatego, że podoba mu się jego wygląd (choć na pewno zdarzają się takie przypadki), ale nie zmienia to faktu, że design to mocna strona DOOGEE T30 Max. Na specyfikację urządzenia również jednak trudno narzekać.

Tablet otrzymał dopisek „Max” z racji zastosowania większego wyświetlacza, bo o przekątnej 12,4 cala (jak w Galaxy Tab S9+). Producent podaje, że jest to matryca IPS o rozdzielczości 4K, aczkolwiek prawdopodobnie nie mamy tu do czynienia z prawdziwym 4K, tylko z 4 mln pikseli. Na tę chwilę DOOGEE nie ujawnia dokładnej rozdzielczości ekranu.

Firma podaje natomiast, że wyświetlacz cechuje się też współczynnikiem kontrastu 1000:1, a screen-to-body ratio wynosi 87,5%. Do tego – co ważne – zapewnia wsparcie dla Widevine L1, więc pozwoli oglądać wideo w wysokiej rozdzielczości z serwisów VOD, jak Netflix, Disney+, YouTube i Amazon Prime Video. Ponadto ekran można obsługiwać rysikiem, który wykrywa 4096 poziomów nacisku, lecz DOOGEE zastrzega, że stylus trzeba dokupić osobno (co jest branżowym standardem).

DOOGEE T30 Max (źródło: DOOGEE)

We wnętrzu tabletu „za zamkniętymi drzwiami” umieszczono natomiast procesor MediaTek Helio G99 oraz 8 GB RAM LPDDR4X i aż 512 GB wbudowanej pamięci typu uMCP – z możliwością rozszerzenia w obu przypadkach. W pierwszym o 12 GB, a w drugim o nawet 2 TB za pomocą karty microSD. Całość zasili akumulator o pojemności aż 10800 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 33 W przez port USB-C.

Oprócz tego na pokładzie DOOGEE T30 Max znalazło się miejsce dla trzech aparatów (20 Mpix z przodu i 50 Mpix + 2 Mpix na tyle), czytnika linii papilarnych (na bocznej krawędzi), czterech głośników z certyfikatem Hi-Res Audio i Smart PA oraz systemu Android 14. Tablet cechuje się też grubością 7,9 mm.

Cena tabletu DOOGEE T30 Max

Patrząc na wygląd i specyfikację tego tabletu, można nie zgadnąć, ile naprawdę kosztuje. W oficjalnym sklepie DOOGEE trzeba za niego zapłacić ~1300 złotych, a z kodem BF10 da się zyskać 10% rabatu. Wysyłka urządzenia rozpocznie się 1 kwietnia 2024 roku.