Tani Xiaomi już dostępny w Europie

Często jest tak, że nowe urządzenia Xiaomi najpierw debiutują w Azji (niekoniecznie w ojczyźnie producenta, czyli Chinach), a dopiero później trafiają do sprzedaży w Europie. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia w przypadku tego smartfona. Nie powiemy jednak, że wyczekiwaliśmy go z niecierpliwością.

Redmi A3 przypomina flagowy smartfon Xiaomi

Tym, co zwraca uwagę w przypadku tego smartfona, nie jest jego specyfikacja techniczna, bo ta niestety jest mierna i nie ma czym się zachwycać, tylko wygląd urządzenia, który wyraźnie jest inspirowany designem Xiaomi 14 Ultra, czyli obecnie topowego modelu w ofercie chińskiego producenta.

Redmi A3 (źródło: producent)

Rozbieżność między (flagowym) zewnętrzem i (ubogim) wnętrzem jest przeogromna, bo Redmi A3 nie ma w sobie nic a nic z flagowca (jak niektóre średniopółkowce). To budżetowiec od A do Z, który jest przede wszystkim tani. A niska cena nie bierze się znikąd.

Wygląd flagowy, a specyfikacja mocno budżetowa

Redmi A3 ma 6,71-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ 1650×720 pikseli ze współczynnikiem kontrastu 1500:1, jasnością 500 cd/m² i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz (co w budżetowcu dziś już nie wywołuje efektu wow). Na przodzie urządzenia jest też 5 Mpix aparat z przysłoną f/2.2, podczas gdy na tyle 8 Mpix z f/2.0.

Redmi A3 (źródło: Xiaomi)

We wnętrzu Redmi A3 znajdziemy zaś procesor MediaTek Helio G36 2,2 GHz (12 nm), od 3 do 4 GB RAM LPDDR4X i od 64 do 128 GB pamięci wbudowanej typu eMMC 5.1 oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą maksymalnie 10 W (przez port USB-C). Urządzenie ma wymiary 168,4×76,3×8,3 mm.

Ponadto Redmi A3 oferuje jeszcze między innymi slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Urządzenie ma też wgrany system operacyjny Android 14 i producent obiecuje mu dwie aktualizacje Androida oraz udostępnianie aktualizacji zabezpieczeń przez 3 lata.

Cena Redmi A3 w Europie

Redmi A3 jest już dostępny w Niemczech. Wersję 3/64 GB producent sprzedaje w tym kraju za 119,90 euro (równowartość ~515 złotych), a wariant 4/128 GB za 139,99 euro (~600 złotych). Spodziewamy się, że smartfon niedługo trafi też do sprzedaży w Polsce.