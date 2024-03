Ten tablet nie jest idealny, ale ludzie i tak go kupią

Ilu klientów, tyle preferencji, jednak większość nie kupuje flagowych urządzeń, gdyż uważa, że takie nie są im potrzebne. Wiele osób nabywa „skromniej” wyposażone sprzęty, które też spełnią ich oczekiwania. Ten tablet taki właśnie jest – nie idealny, ale w niskiej cenie powinien się sprzedawać.

Specyfikacja tabletu Alldocube iPlay 60 Lite

Choć na co dzień zachwycamy się flagowymi urządzeniami, to przez wysokie ceny sprzedają się one w znacznie mniejszych ilościach niż przystępniejsze cenowo sprzęty. Tak jest zarówno w przypadku smartfonów, jak i tabletów. Alldocube iPlay 60 Lite też nie ma wyśrubowanej specyfikacji technicznej, choć nie daje tego po sobie poznać, bo wygląda naprawdę dobrze.

Patrząc jednak na parametry tego modelu, widać jak na dłoni, że mamy do czynienia z budżetową konstrukcją. Świadczy o tym już ekran (IPS) – chociaż ma on satysfakcjonująca przekątną 10,95 cala, to jednocześnie też mierną rozdzielczość 1280×800 pikseli (138 ppi). Sytuację nieco ratuje certyfikat Widevine L1, który jest przydatny podczas oglądania filmów i seriali z Netflixa i innych VOD, lecz niesmak pozostaje.

Alldocube iPlay 60 Lite (źródło: Alldocube)

Wydajność tabletu też nie powali nikogo na kolana, ponieważ Alldocube iPlay 60 Lite wyposażono w procesor UNISOC T606 1,6 GHz (12 nm) oraz 4 GB RAM (pamięć operacyjną można rozszerzyć o 8 GB). Lepiej już wygląda 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozbudowy o dodatkowe 512 GB z wykorzystaniem karty microSD. Tak samo satysfakcjonująca jest obecność dwóch głośników ze Smart PA na pokładzie.

Mocniejszą stroną, obok 128 GB wbudowanej pamięci i głośników stereo, jest też akumulator o pojemności 8000 mAh, który według deklaracji producenta ma wystarczyć na 10 godzin oglądania wideo lub 16 godzin przeglądania internetu. Jego ładowanie jednak potrwa, gdyż może się odbywać maksymalnie z mocą 10 W (przez port USB-C).

Należy również docenić obecność slotu na dwie karty SIM w formacie nano (jeden slot jest hybrydowy – może go zająć SIM lub microSD) i modemu 4G LTE z obsługą VoLTE oraz GPS. Ponadto tablet oferuje aparaty 13 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie, a także Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz i 5 GHz). Alldocube iPlay 60 Lite ma też fabrycznie wgrany najnowszy system operacyjny Android 14. Wymiary urządzenia to zaś 168,3×256,8×8,4 mm.

Ile trzeba zapłacić za tablet Alldocube iPlay 60 Lite

Cena tabletu Alldocube iPlay 60 Lite nie została jeszcze ujawniona, ale poznamy ją już 20 marca 2024 roku, bo tego dnia ruszy sprzedaż tego modelu. I choć powinna być bardzo przystępna, to w mojej opinii lepiej sobie darować jego zakup, szczególnie że ostatnio zadebiutowały lepiej wyposażone tablety – zob. Alldocube iPlay 60 i DOOGEE T30 Max.

Mimo to nie wątpię, że Alldocube iPlay 60 Lite spotka się z zainteresowaniem klientów, którzy w zamian za niską cenę wybaczą mu jego słabsze strony. Bo w końcu dla wielu osób cena jest decydującym czynnikiem.