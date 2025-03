Smartfony z serii Oppo Reno 13 5G z cennymi prezentami

Chiński producent rozszerza dostępność smartfonów z serii Oppo Reno 13 – trzy modele trafiły do oferty trzech operatorów w Polsce. Z tej okazji przygotowano promocję, która powinna zachęcić polskich klientów do ich zakupu.

Smartfony z serii Oppo Reno 13 5G z prezentami w Play, Plusie i T-Mobile

Seria Oppo Reno 13 5G zadebiutowała w Europie 24 lutego 2025 roku, a już 27 lutego 2025 roku do sprzedaży w Polsce trafiły modele Reno 13 Pro 5G, Reno 13 5G, Reno 13 FS 5G i Reno 13 F 5G. Teraz klienci w kraju nad Wisłą mogą kupić trzech członków rodziny Reno 13 w Play, Plusie i T-Mobile. Konkretniej:

Oppo Reno 13 Pro 5G,

Oppo Reno 13 5G

oraz Oppo Reno 13 FS 5G.

Po zakupie smartfona z ww. listy można otrzymać prezent w postaci słuchawek prawdziwie bezprzewodowych (TWS) Oppo Enco Buds 2 Pro oraz ładowarki SuperVooc (o mocy 80 W w przypadku Reno 13 Pro 5G i Reno 13 5G oraz 45 W w przypadku Reno 13 FS 5G).

Jak otrzymać słuchawki i ładowarkę za darmo do smartfona z serii Oppo Reno 13 5G?

Aby skorzystać z przygotowanej przez firmę promocji, należy kupić wskazany smartfon Oppo z serii Reno 13 5G do 8 kwietnia 2025 roku w Play, Plusie lub T-Mobile, a następnie uruchomić go w włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora na co najmniej 5 minut i zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA).

Po zrobieniu tego trzeba wejść na stronę promocje-oppo.pl/promocja/opporeno13 i zarejestrować zakup, wypełniając formularz zgłoszeniowy do 15 kwietnia 2025 roku – wymagane jest dodanie m.in. dowodu zakupu oraz zdjęć urządzenia i tabliczki znamionowej z numerem seryjnym urządzenia. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia na wskazany adres zostaną wysłane słuchawki i ładowarka.

Specyfikacja Oppo Reno 13 Pro 5G, Oppo Reno 13 5G i Oppo Reno 13 FS 5G

Oppo Reno 13 Pro 5G Oppo Reno 13 5G Oppo Reno 13 FS 5G Wyświetlacz 6,83 cala,

AMOLED,

120 Hz,

1272×2800 pikseli,

Gorilla Glass 7i 6,59 cala,

AMOLED,

120 Hz,

1256×2760 pikseli,

Gorilla Glass 7i 6,67 cala,

AMOLED,

120 Hz,

1080×2400 pikseli,

Gorilla Glass 7i Procesor MediaTek Dimensity 8350 MediaTek Dimensity 8350 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Pamięć 12 GB RAM,

512 GB na pliki 12 GB RAM,

256 GB na plki 12 GB RAM,

512 GB na pliki Aparaty (tył) – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8) z OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)

– monochromatyczny 2 Mpix (f/2.4) – główny 50 Mpix (f/1.8)

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)

– makro 2 Mpix (f/2.4) Aparat (przód) 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 32 Mpix (f/2.4) Łączność 5G, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 5G, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 5G, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 Akumulator 5800 mAh

ładowanie do 80 W

(brak ładowarki w zestawie) 5600 mAh

ładowanie do 80 W

(brak ładowarki w zestawie) 5800 mAh

ładowanie do 45 W

(brak ładowarki w zestawie) System Android 15 (ColorOS 15) Android 15 (ColorOS 15) Android 15 (ColorOS 15) Wymiary i waga 162,7×76,6×7,55 mm,

195 gramów 157,9×74,7×7,24-7,29 mm,

181 gramów 162,2×75,1×7,76-7,82 mm,

192 gramów Odporność IP68/IP69 IP68/IP69 IP68/IP69