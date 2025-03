Pebble powróciło! Oto dwa nowe smartwatche

Śmiem twierdzić, że na ten dzień czekało wiele osób, które zauroczyły się niegdyś zegarkami Pebble. Właśnie zaprezentowane zostały dwa nowe modele.

Wielki powrót Pebble. Dwa nowe smartwatche zaprezentowane

Dla tych, którzy naprawdę lubili smartwatche Pebble, ta informacja nie jest raczej dużym zaskoczeniem. Podejrzewam, że już wcześniej fani przeczytali o planowanym powrocie zegarków Pebble. Nie zmienia to jednak faktu, że ta grupa osób, a także wielu innych geeków i nie tylko, czekało na dzisiejszą premierę.

Jednym z nowych smartwatchy jest Pebble Core 2 Duo. Może on kojarzyć się z modelem Pebble 2, który w przyszłym roku skończy 10 lat. Został wyposażony w 1,26-calowy, czarno-biały wyświetlacz e-papierowy. Ekran charakteryzuje się rozdzielczością 144 x 168 pikseli oraz otoczony jest poliwęglanową ramką w kolorze białym lub czarnym. Obudowa jest odporna na kontakt z wodą (IPX8).

Fizyczne przyciski mają przetrwać naprawdę wiele wciśnięć. Na pokładzie znalazł się mikrofon i głośnik. Akumulator powinien zapewnić do 30 dni pracy bez konieczności ładowania. Zegarek to również śledzenie kroków i snu, a także użytkownik może liczyć na dopracowany silnik wibracyjny. Całość działa pod kontrolą PebbleOS, co zapowiada dostęp do wielu aplikacji i tarcz.

Core 2 Duo (fot. Pebble)

Drugi model nazywa się Pebble Core Time 2. W jego przypadku dostajemy 64-kolorowy wyświetlacz e-papierowy o przekątnej 1,5 cala i rozdzielczości 200 x 228 pikseli. Ekran jest dotykowy, ale nie zabrakło zestawu fizycznych przycisków na bokach. Mamy metalową ramkę, dwie wersje kolorystyczne (czarna i biała), a także wodoodporność – IPX8.

Do tego dochodzi monitor tętna, śledzenie kroków i snu, wydajny silnik wibracyjny, a także mikrofon i głośnik. Ten smartwatch również oferuje system operacyjny PebbleOS, a czas pracy bez ładowarki ma wynosić do 30 dni. W przeciwieństwie do modelu Pebble Core 2 Duo nie znajdziemy jednak kompasu i barometru.

Core Time 2 (fot. Pebble)

Cena i dostępność nowych zegarków Pebble

Oba smartwatche można już zamawiać w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie. Pebble Core 2 Duo został wyceniony na 149 dolarów i wysyłki mają rozpocząć się w lipcu. Z kolei za Pebble Core Time 2 trzeba zapłacić 225 dolarów i dodatkowo uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości – wysyłki mają ruszyć w grudniu 2025 roku.