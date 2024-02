Nowe słuchawki OPPO w Polsce. Co dostajemy za dwie stówki?

OPPO nie zwalnia, jeśli chodzi o oferowanie akcesoriów przydatnych dla użytkowników smartfonów. Jednym z najbardziej pożądanych gadżetów są słuchawki True Wireless. Producent wprowadza na polski rynek nowy model.

OPPO Enco Buds 2 Pro w Polsce

W ubiegłym roku mieliśmy okazję przyjąć w Polsce kilka modeli słuchawek OPPO. Do sprzedaży trafiły modele: Enco Air 3, Enco Air 3 Pro, a także Enco Air 3i. Minął zaledwie pierwszy miesiąc 2024 roku, a producent wprowadził do sklepów kolejną konstrukcję: Enco Buds 2 Pro.

OPPO Enco Buds 2 Pro (fot. OPPO)

Urządzenie zostało zaprezentowane po raz pierwszy ponad dwa tygodnie temu. Dzięki temu już wcześniej wiedzieliśmy, czego spodziewać się po stronie technicznej słuchawek. Każda z pchełek waży 4,3 g i jest odporna na zachlapania zgodnie z normą IP55. Steruje się nimi za pomocą dotyku.

Ważnym elementem jest redukcja szumów, ale obecna jest tylko podczas rozmów. W trakcie słuchania muzyki hałasy nie są filtrowane. Słuchawki łączą się ze smartfonem za pomocą Bluetooth 5.3 z opóźnieniem na poziomie 94 ms. Dźwięki reprodukowane są przy pomocy przetworników o średnicy 12,4 mm, a ich barwę i natężenie basów dostosujemy do własnych upodobań za pomocą equalizera.

OPPO Enco Buds 2 Pro (fot. OPPO)

Łącząc gadżet ze smartfonem OPPO, zyskamy dostęp do dodatkowych opcji DIrac Audio i Dolby Atmos. Taki sam efekt można uzyskać podłączając słuchawki do innych smartfonów na Androidzie lub urządzeń z oferty Apple, ale do tego trzeba pobrać aplikację HeyMelody z App Store lub Google Play.

Czas pracy baterii, na pojedynczym ładowaniu, wynosi blisko 8 godzin. Biorąc pod uwagę doładowania przy pomocy etui, łącznie da się zyskać do 38 godzin pracy.

Wybór między szaro-białym a czarnym

Wystarczy jeden banknot z podobizną Zygmunta I Starego, by zakupić OPPO Enco Buds 2 Pro w wersji szaro-białej lub czarnej. Słuchawki będzie można nabyć za dokładnie 199 złotych.