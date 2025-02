Seria Oppo Reno 13 dotarła do Europy i… kusi. Czym konkretnie?

Wreszcie jest. Seria Oppo Reno 13 oficjalnie zadebiutowała dziś w Europie. Producent zdecydował się na równoczesne wprowadzenie aż czterech modeli spod tego znaku i każdy z nich ma coś ciekawego do zaoferowania.

Europejska premiera serii Oppo Reno 13 za nami

Zapowiedź głosiła, że seria Oppo Reno 13 zadebiutuje w Europie 24 lutego 2025 roku. Dziś nadszedł ten dzień i rzeczywiście tak się stało. Na Stary Kontynent równocześnie dotarły zaprezentowane w listopadzie 2024 roku modele Oppo Reno 13 5G i Reno 13 Pro 5G, a także ogłoszony na początku tego roku smartfon Reno 13 F 5G oraz premierowy Reno 13 FS 5G.

Po raz pierwszy w historii tej serii możemy mówić o europejskim debiucie w komplecie. Cała czwórka ma sobą sporo wspólnego, choć – naturalnie – nie brakuje też różnic. Spójrzmy na to, co konkretnie mają do zaoferowania poszczególne modele.

Oppo Reno 13 (fot. Oppo)

Co oferują smartfony Oppo Reno 13 Pro i Reno 13?

Zarówno Oppo Reno 13 Pro, jak i Reno 13 wykorzystują procesor MediaTek Dimensity 8350, stanowiący obietnicę wysokiej wydajności, szczególnie że do pomocy w obu przypadkach ma jeszcze 12 GB RAM. Oba modele oferują również szybkie ładowanie z mocą 80 W, przy czym akumulator w wariancie Pro jest nieco pojemniejszy (5800 vs 5600 mAh).

Poza większym akumulatorem, Oppo Reno 13 Pro wyróżnia się także większym wyświetlaczem o wyższej rozdzielczości, choć w przypadku całej czwórki mówimy o panelach AMOLED cechujących się częstotliwością odświeżania 120 Hz. Topowy smartfon w rodzinie – jako jedyny – może również pochwalić się obecnością teleobiektywu (z 3,5-krotnym zoomem optycznym), w dodatku z optyczną stabilizacją obrazu (OIS).

Oppo Reno 13 Pro (fot. Oppo) Oppo Reno 13 (fot. Oppo)

Za atut modelu Reno 13 Pro można także uznać obudowę, której tył został wykonany z jednolitej tafli szkła, a rama – z aluminium klasy lotniczej. Dzięki temu całość nie tylko dobrze się prezentuje, ale też cechuje się zwiększoną odpornością na rozmaite uszkodzenia fizyczne.

Rodzinę uzupełniają modele Reno 13 FS i Reno 13 F

Nieco niżej plasują się modele Oppo Reno 13 F oraz Reno 13 FS. Mają wyświetlacze o niższej rozdzielczości i bazują na dość leciwym procesorze Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Niczym Pro mają jednak akumulatory o pojemności 5800 mAh, ale maksymalna moc ładowania wynosi nie 80, a 45 W. Mają też nieco słabsze aparaty.

Oppo Reno 13 FS (fot. Oppo) Oppo Reno 13 F (fot. Oppo)

Od siebie samych modele Reno 13 F i Reno 13 FS nie różnią się prawie niczym. Na dobrą sprawę jedynie tym, że ten drugi ma więcej pamięci – zarówno operacyjnej, jak i masowej.

Cała czwórka spełnia też wymogi norm pyło- i wodoszczelności IP68 oraz IP69 oraz umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów pod wodą. Poniżej możesz zobaczyć podsumowanie i porównanie specyfikacji poszczególnych urządzeń składających się na tę serię…

Specyfikacja Oppo Reno 13 Pro, Reno 13, Reno 13 FS i Reno 13 F – porównanie:

Oppo Reno 13 Pro 5G Oppo Reno 13 5G Oppo Reno 13 FS 5G Oppo Reno 13 F 5G Wyświetlacz 6,83 cala,

AMOLED,

120 Hz,

1272×2800 pikseli,

Gorilla Glass 7i 6,59 cala,

AMOLED,

120 Hz,

1256×2760 pikseli,

Gorilla Glass 7i 6,67 cala,

AMOLED,

120 Hz,

1080×2400 pikseli,

Gorilla Glass 7i 6,67 cala,

AMOLED,

120 Hz,

1080×2400 pikseli,

Gorilla Glass 7i Procesor MediaTek Dimensity 8350 MediaTek Dimensity 8350 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Pamięć 12 GB RAM,

512 GB na pliki 12 GB RAM,

256 GB na plki 12 GB RAM,

512 GB na pliki 8 GB RAM,

256 GB na pliki Aparaty (tył) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – monochromatyczny 50 Mpix (f/1.8),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro 50 Mpix (f/1.8),

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro Aparat (przód) 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/2.0) 32 Mpix (f/2.4) 32 Mpix (f/2.4) Łączność 5G, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 5G, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 5G, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 5G, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 Akumulator 5800 mAh,

ładowanie do 80 W 5600 mAh,

ładowanie do 80 W 5800 mAh,

ładowanie do 45 W 5800 mAh,

ładowanie do 45 W System Android 15 (ColorOS 15) Android 15 (ColorOS 15) Android 15 (ColorOS 15) Android 15 (ColorOS 15) Wymiary i waga 162,7×76,6×7,55 mm,

195 g 157,9×74,7×7,24-7,29 mm,

181 g 162,2×75,1×7,76-7,82 mm,

192 g 162,2×75,1×7,76-7,82 mm,

192 g Odporność IP68/IP69 IP68/IP69 IP68/IP69 IP68/IP69

Producent stawia na AI

W samej specyfikacji tego nie widać, ale seria Oppo Reno 13 wyróżnia się także szerokim wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Na przykład funkcja AI Livephoto rejestruje materiał wideo już 1,5 sekundy przed naciśnięciem migawki i automatycznie poprawia ostrość. AI Motion z kolei przekształca statyczne obrazy w trzysekundowe klipy wideo, a Edytor AI pozwala wyciągnąć jeszcze więcej z każdej fotografii.

Oppo Reno 13 (fot. Oppo)

Sztuczna inteligencja nie ogranicza się tylko do fotografii. Funkcja AI LinkBoost 2.0 odpowiada za optymalizację połączenia bezprzewodowego w zatłoczonych miejscach, a AI Multi-Cooling i AI HyperBoost dbają o komfort podczas rozgrywki. Ta pierwsza poprzez właściwe zarządzanie temperaturą, a druga – dzięki przemyślanemu przydziałowi zasobów.

Producent oficjalnie potwierdził, że cała czwórka zadebiutuje także w Polsce, a szczegółów na ten temat możemy spodziewać się już w najbliższych dniach.