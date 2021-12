Flagowy procesor MediaTeka zagości w tych smartfonach

Do niedawna nie było wiadomo, którzy producenci skorzystają z topowego chipsetu Dimensity 9000 i który smartfon będzie pierwszym reprezentantem nowej rodziny układów mobilnych Tajwańczyków. Od dziś znamy listę pierwszych urządzeń z procesorem tajwańskiego producenta.

Topowy procesor MediaTek Dimensity 9000 to recepta na monopol Qualcomma

Przynajmniej w kwestii topowych rozwiązań w zakresie układów mobilnych. Od wielu lat producenci, którzy szukali najlepszego procesora do swojego flagowego smartfona bądź tabletu, decydowali się na serię Qualcomm Snapdragon z numerkiem 8. W przyszłym roku nie będzie to takie oczywiste – nowy chipset tajwańskiego producenta powinien nawiązać wyrównaną walkę w tym segmencie. Dowodem na to są chociażby wyniki jednego z testów, który pokazał jego dużą przewagę nad Snapdragonem.

Źródło: Mediatek

Nie było jednak wiadomo, które firmy zdecydują się na skorzystanie z flagowego rozwiązania tajwańskiego producenta. Dziś poznaliśmy listę producentów, którzy w niedalekiej przyszłości zdecydują się na układ mobilny Dimensity 9000.

MediaTek wskazał pięć marek, które skorzystają z procesora Dimensity 9000: Honor, OPPO, vivo, Redmi oraz Xiaomi. Pierwszym smartfonem, który pojawi się na rynku z topowym układem mobilnym Tajwańczyków, będzie nowy flagowiec z serii Find X od OPPO. Informację potwierdził wiceprezes firmy, Henry Duan. Biorąc pod uwagę fakt, że model Find X4 Pro będzie korzystał z konkurencyjnego Snapdragona 8 Gen 1, oznacza to, że jedyną opcją pozostaje podstawowa wersja urządzenia.

Lu Weibing, dyrektor generalny Redmi oraz wiceprezes Xiaomi zapowiedział, że Dimensity 9000 pojawi się w smartfonach Redmi z serii K50. Choć nie padła żadna konkretna nazwa modelu, wsparcie układu mobilnego dla ray tracingu i odświeżania na poziomie 144 Hz każe mi podejrzewać, że chodzi o Redmi K50 Gaming.

Jeszcze bardziej tajemniczy są przedstawiciele vivo i Honor, wspominając wyłącznie o obietnicy „nowej generacji flagowych telefonów z 5G”. W przypadku vivo poszlaką może być seria vivo x70, w której pojawił się inny układ MediaTeka, Dimensity 1200. Jeżeli chodzi o Honora, Dimensity 9000 może pojawić się zarówno w następcy modelu X30 Max, jak i w Honor 70 Lite.

Data premiery pierwszych urządzeń wciąż nie jest dokładnie znana, choć można ją zawęzić do pierwszego kwartału 2022 roku.