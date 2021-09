Seria Vivo X70 oficjalnie zaprezentowana. Topowy model to sztos

Vivo zaprezentowało nową generację flagowych smartfonów, w tym model, który jest prawdziwie topowy i może śmiało stanąć w szranki z high-endami innych firm. Niestety… prawdopodobnie nie będzie on dostępny w Polsce. Klienci w kraju nad Wisłą nie pozostaną jednak z niczym.

Specyfikacja Vivo X70 Pro+

Vivo poszło w tym modelu na całość, a jego najmocniejszą stroną niewątpliwie są wydajność i aparaty. Smartfon wyposażono bowiem w topową platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 888+ z modemem 5G oraz autorski procesor obrazu Vivo V1, który zajmie się przetwarzaniem obrazów, przechwytywanych przez cztery matryce światłoczułe, wszystkie z OIS.

Reklama

Główna ma rozdzielczość 50 Mpix i sensor Samsung ISOCELL GN1. Druga natomiast 48 Mpix (Sony IMX598) i ultraszeroki kąt widzenia 114° oraz 360° stabilizację obrazu Horizon Leveling Stabilization o konstrukcji podobnej do gimbala. Trzecia ma z kolei 8 Mpix, budowę peryskopową i zapewnia nawet 60x zoom. Ostatnia charakteryzuje się 12 Mpix i służy do zdjęć portretowych.

źródło: Vivo

Jednocześnie Vivo nie potraktowało po macoszemu innych parametrów, ponieważ specyfikacja Vivo X70 Pro+ obejmuje również 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości WQHD+ 3200×1440 pikseli z ekranowym czytnikiem linii papilarnych, odświeżaniem od 1 Hz do 120 Hz, 10-bitową głębią koloru i jasnością szczytową na poziomie 1500 nitów.

Ponadto smartfon ma na pokładzie do 12 GB LPDDR5 RAM, do 512 GB pamięci flash typu UFS 3.1, aparat o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie i akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować zarówno przewodowo (55 W), jak i indukcyjnie (50 W).

Co więcej, obudowa tego modelu spełnia kryteria standardu IP68. Całość ma wymiary 164,54×75,21×8,89 mm i waży 209 gramów.

Specyfikacja Vivo X70 Pro

Model ten ma na pokładzie obustronnie zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 6,56 cala i rozdzielczości 2376×1080 pikseli z ekranowym czytnikiem linii papilarnych i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 1200 z modemem 5G, od 8 GB do 12 GB LPDDR4x RAM, od 128 GB do 512 GB pamięci flash typu UFS 3.1 i akumulator o pojemności 4450 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą do 44 W.

Na przodzie smartfona znajduje się aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.45), natomiast na tyle cztery: 50 Mpix (Sony IMX766V) z gimbalową stabilizacją obrazu + 12 Mpix (116° FOV) + 12 Mpix (do zdjęć portretowych) + 8 Mpix (tzw. teleobiektyw). Ponadto specyfikacja Vivo X70 Pro obejmuje m.in. moduł NFC, diodę podczerwieni i dual SIM.

Smartfon ma wymiary 158,3×73,21×7,99 mm lub 8,08 mm i waży od 183 do 184 gramów (odpowiednio: czarna i wielobarwna wersja kolorystyczna).

Specyfikacja Vivo X70

Bazowy model ma z kolei płaski ekran AMOLED Full HD+ 2376×1080 pikseli o przekątnej 6,56 cala z ekranowym czytnikiem linii papilarnych i odświeżaniem 120 Hz, procesor MediaTek Dimenisty 1200, od 8 GB do 12 GB LPDDR4x RAM, od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej i akumulator o pojemności 4400 mAh z obsługą ładowania przewodowego przez USB-C o mocy 44 W.

źródło: Vivo

Specyfikacja Vivo X70 obejmuje również 32 Mpix aparat na przodzie i trzy na panelu tylnym: 40 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix. Smartfon ma wymiary 160,1×75,39×7,55 mm i waży 181 gramów.

Wszystkie smartfony z serii Vivo X70 pracują pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem Funtouch OS 12.

Cena Vivo X70, Vivo X70 Pro i X70 Pro+

Vivo X70 – od 3699 juanów (równowartość ~2150 złotych) za wersję 8 GB/128 GB,

Vivo X70 Pro – od 4299 juanów (~2500 złotych) za wariant 8 GB/128 GB,

Vivo X70 Pro+ kosztuje natomiast od 5499 juanów (~3200 złotych) za konfigurację 8 GB/256 GB do 6999 juanów (~4100 złotych) za topowy model 12 GB/512 GB.

Z informacji na globalnej stronie Vivo wynika, że poza Chinami będzie dostępny jedynie model Vivo X70 Pro w wersji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej.