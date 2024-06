Smartfony Oppo zyskają coś na kształt Galaxy AI w Samsungach

Faktem jest, że to Samsung zapoczątkował boom na sztuczna inteligencję w smartfonach. Inni producenci nie pozostają jednak w tyle – również wdrażają do swoich urządzeń rozwiązania, wykorzystujące AI. Teraz do tego grona dołączy też Oppo.

Sztuczna inteligencja w smartfonach marki Oppo

Galaxy AI wciąż jest motorem napędowym sprzedaży urządzeń Samsunga. I to już nie tylko serii Galaxy S24, bo za sprawą aktualizacji otrzymały ją również starsze modele, takie jak Galaxy S23, a ponadto jest ona przewidziana dla linii Galaxy S22. Inni producenci, nie chcąc, aby klienci wybrali Galaxy, też wdrażają rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji.

Nie sposób jednak nie zauważyć, że tylko Samsung zdołał zrobić z tego wielkie wow. Inne firmy, przynajmniej w Europie, nie zdołały powtórzyć tego emejzingu. Prawdopodobnie uda się to dopiero Apple, które okręci wokół AI całą strategię marketingową dla nowych iPhone’ów 16 i iOS 18.

Wracając jednak do Oppo – dziś firma poinformowała, że zamierza zdemokratyzować dostęp do AI. W jaki sposób? Do końca 2024 roku funkcje wykorzystujące generatywną sztuczną inteligencję mają być dostępne dla około 50 milionów użytkowników. Co ważne, nie tylko posiadaczy flagowców i średniaków klasy premium, ale też tańszych modeli.

źródło: Oppo

Chińczycy mogą w ten sposób zyskać przewagę nad Samsungiem, który Galaxy AI w pełnej krasie rezerwuje wyłącznie dla posiadaczy high-endów – tańsze modele otrzymują mocno ograniczony zestaw funkcji. Czas jednak pokaże, czy faktycznie takie same rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji będą dostępne zarówno we flagowcach, jak i budżetowcach. Logika podpowiada, że niestety nie, ponieważ wymaga to odpowiedniej mocy obliczeniowej – a ta się różni w zależności od modelu.

Zresztą sam producent zastrzega, że funkcje generatywnej sztucznej inteligencji są dostępne na wybranych produktach z serii F i A (czyli tych tańszych). Do tego w informacji dla mediów skupia się głównie na flagowcach i średniakach klasy premium (tutaj konkretnie Reno 12 i Reno 12 Pro). Przekazał, że następna generacja flagowego modelu Find X będzie wyposażona w LLM z rodziny Google Gemini (podobnie jak już seria Reno 12, dostępna na razie tylko w Chinach).

Ponadto wspomniał, że dzięki współpracy z MediaTekiem udało się dostosować chipy w celu zwiększenia pamięci masowej i wydajności obliczeniowej w przyszłych flagowych modelach. Chińczycy nawiązali również współpracę z Microsoftem, dzięki której następne generacje smartfonów zapewnią bardziej wydajną, dokładną i naturalną konwersję głosu i tekstu oraz lepszą łączność między komputerową sztuczną inteligencją a telefonami.

Oppo ogłosiło też, że wprowadziło w tym roku ponad 100 funkcji generatywnej AI do swoich smartfonów. Wśród nich jest AI Eraser do usuwania niechcianych elementów ze zdjęć (dostępna także na urządzeniach marki OnePlus), funkcja generowania treści wizualnych i tekstowych do opublikowania w mediach społecznościowych oraz tłumaczenie w czasie rzeczywistym.

To nie koniec dobrych wiadomości

Oppo poinformowało również, że seria Reno 12 zadebiutuje poza Chinami już w tym miesiącu. Do tego producent wprowadzi na globalny rynek kolejny flagowy model z serii Find X, co jest pozytywną niespodzianką. Ma to pomóc firmie w osiągnięciu założonego celu, jakim jest zapewnienie dostępu do generatywnej sztucznej inteligencji około 50 milionom użytkowników do końca 2024 roku.