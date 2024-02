iPhone 16 Pro będzie miał coś wspólnego z iPhone’em 6

Zachęcanie klienta do zmiany używanego obecnie sprzętu wiąże się z przekonaniem go, że następny smartfon/laptop/samochód wprowadzi do jego życia coś nowego. Apple chce w iPhonie 16 Pro połączyć nowoczesność z nostalgią.

Dekadę do tyłu

Podróż do 2014 roku i zobaczenie, jak prezentował się wtedy najnowszy model iPhone’a, opatrzony numerem „6”, to ciekawe uczucie. Patrzy się na ten jeden aparat, przycisk Touch ID oraz ogromne ramki pod i nad ekranem, i nie wierzy się, jak szybko wyewoluowały smartfony do obecnej formy.

iPhone 6s (fot. Tabletowo.pl)

Producenci wiedzą, że spora część z nas lubi wierzyć, że „kiedyś to było lepiej”. Trawa była zieleńsza, a smartfony Apple poręczne i niedrogie. Trudno jest jednak zaprzeczać faktom, że iPhone 15 robi lepsze zdjęcia niż „Szóstka”, a w wersji Pro jest o wiele bardziej wytrzymały dzięki tytanowej ramce. Jeżeli mimo to ktoś nadal chciałby znowu poczuć się jak w 2014 roku, to Apple może mu dać namiastkę tego uczucia.

Cementowy iPhone

Jak sugeruje jeden z informatorów korzystający z Twittera/X, Majin Bu, Apple może szykować dwie nowe wersje kolorystyczne dla iPhone’ów 16 w wariancie Pro. Nie są to oczywiście jedyne nowe kolory, jakie rozważa gigant z Cupertino – autor wpisu twierdzi tylko, że inne opcje raczej nie zostaną wprowadzone do produkcji.

Pierwszy z nowych kolorów, Desert Yellow, miałby przypominać złotawy odcień iPhone’a 14 Pro, lecz byłby to nieco „głębszy i cięższy” kolor niż u praprzodka. Cement Gray ma natomiast być inspirowany Space Gray – odcieniem, który widzieliśmy u nieprzypadkowo wspomnianego powyżej iPhone’a 6. Majin Bu pozwolił sobie nawet na wizualizację, jak nowe smartfony Apple wyglądałyby w tych kolorach.

Wizualizacja nowych kolorów iPhone’a 16 Pro (Źródło: Majin Bu | Twitter.com)

Na co dzień preferuję kolorowe obudowy, ale muszę przyznać, że „cementowa Szesnastka” mogłaby skraść moje serce. Na grafikach poglądowych informatora bije od niej coś w rodzaju chłodnej elegancji. Wersja „pustynna” wydaje się intrygująca, ale nie jestem aż tak przekonany do złotej palety barw w smartfonach. Majin Bu zastrzega jednak, iż obecnie nie ma jeszcze 100% pewności, że Apple faktycznie wprowadzi te opcje do oferty.