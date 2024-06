Dzięki AI życie pracowników call center stanie się łatwiejsze

Sztuczną inteligencję można dziś wykorzystywać na wiele sposobów – generować grafiki, poprawiać dźwięk w materiałach wideo czy poprosić o napisanie eseju. AI może także sprawić, że rozmowy telefoniczne będą przebiegały w przyjemniejszym tonie.

Halo, tutaj prezydent

Za jedną z gałęzi AI możemy uznać tę zajmującą się dźwiękiem, a dokładniej – głosem. Już teraz dzięki sztucznej inteligencji dawno zmarły wokalista „nagrywa nowy materiał”, a nasz głos jest tłumaczony na żywo. Są też osoby, które nie mają nic lepszego do roboty i tworzą fejkowe nagrania, gdzie słyszymy podrobiony głos np. prezydenta kraju.

@tabletowo.pl Czym jest GALAXY AI w serii Galaxy S24? Szybki przegląd funkcji AI withgalaxy samsung galaxys24 galaxyAI ♬ oryginalny dźwięk – Tabletowo – Tabletowo

Prawdę powiedziawszy, tylko ten środkowy przykład brzmi jak coś, co przyda się w życiu codziennym większości z nas. Softbank, japońskie przedsiębiorstwo komunikacyjno-medialne, chce wykorzystać dostępne obecnie zasoby, aby za pomocą AI sprawić, że pracownicy call center będą mieli lżejsze życie.

AI „uspokoi” nerwowego klienta

Softbank Emotion Cancelling Voice Conversation Engine AI to technologia opracowana wspólnie z Uniwersytetem Tokijskim. Zadaniem sztucznej inteligencji w tym przypadku jest uspokojenie głosu osoby, która właśnie planuje wyżyć się na pracowniku call center. Za pomocą jednego kliknięcia głos osoby dzwoniącej jest modulowany w taki sposób, aby jej wypowiedzi brzmiały spokojniej.

Z jednej strony może to brzmieć jak sposób dla firm na to, żeby nie być co chwilę oskarżanymi o złe warunki pracy. Z drugiej wyobrażam sobie, co muszą przechodzić osoby, na których po raz -nasty jednego dnia ktoś postanawia się wyżyć. Bo to przecież ich wina, że przy sprzątaniu ktoś odpiął sobie kabel od routera lub że paczka została zagubiona w sortowni na drugim końcu kraju.

Nie jestem zwolennikiem wykorzystywania botów w rozmowach telefonicznych – te zbyt często mają problem ze zrozumieniem od razu, w jakiej sprawie dzwonię. Pół biedy, jeżeli na końcu przekierowują mnie do faktycznego pracownika. Gorzej, jeżeli firma nie stosuje innego rozwiązania, więc muszę jeszcze dodatkowo zmarnować czas na inną formę kontaktu, np. mailową.

Jak rozwiązanie działa w praktyce, możecie usłyszeć w okolicy 4 minuty i 30 sekund na materiale wideo powyżej. Softbank jest przekonany, że komercyjne wdrożenie systemu uda się w roku podatkowym 2025, który zaczyna się w kwietniu przyszłego roku. Miejmy nadzieję, że podobne rozwiązania pojawią się również poza Japonią. Jestem przekonany, że nazbyt nerwowi petenci występują na każdej szerokości geograficznej.