Nowy smartwatch Oukitel BT80 ma akumulator o niespotykanej pojemności

W każdym segmencie są jakieś standardy, których trzymają się najwięksi producenci. Ci mniejsi natomiast nie boją się ich lekceważyć, dzięki czemu na rynek trafiają smartfony z akumulatorami o pojemności ponad 10 lub nawet 20 tysięcy mAh. Teraz wielką baterię otrzymał smartwatch Oukitel BT80.

Smartwatch Oukitel BT80 może się pochwalić akumulatorem o ponadprzeciętnej pojemności

Producenci zegarków montują w nich akumulatory o coraz większych pojemnościach, co w połączeniu z produkowanymi w bardziej zaawansowanych technologiach procesorami oraz optymalizacją oprogramowania i delegowania zadań zauważalnie wydłuża czas na jednym ładowaniu.

Oukitel postanowił jednak wyposażyć najnowszy model BT80 w akumulator o ogromnej pojemności, bo aż 1000 mAh. Producent deklaruje, że dzięki niemu smartwatch jest w stanie pracować 30 dni w trybie standardowym lub 20 dni, gdy jest intensywniej wykorzystywany. Czas pracy w trybie czuwania sięga natomiast 100 dni.

Duży w tym zegarku jest również wyświetlacz AMOLED, ponieważ ma przekątną aż 2,13 cala i rozdzielczość 410×520 pikseli. Jednocześnie cechuje się oryginalnym, ośmiokątnym kształtem. Oczywiście akumulator o dużej pojemności i spory ekran nie pozostały bez wpływu na wymiary, które wynoszą 44,7×59,8×14,3 mm. Pasek ma natomiast szerokość 20 mm.

Urządzenie oferuje również funkcję przeprowadzania rozmów poprzez Bluetooth (po sparowaniu ze smartfonem), asystenta głosowego AI, pulsometr, pulsoksymetr i możliwość wykonania pomiaru ciśnienia krwi oraz ponad 100 trybów sportowych, monitoring snu i prognozę pogody. Producent deklaruje też wodoodporność do 5 ATM.

Ile kosztuje Oukitel BT80? Cena, dostępność

Nowy zegarek widnieje już na stronie producenta, ale nie można go na niej zamówić. Da się natomiast to zrobić na niemieckim Amazonie. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne – za jedną i drugą trzeba zapłacić 99,99 euro (równowartość 430 złotych). Do 10 czerwca 2024 roku można jednak wykorzystać kupon na kwotę 30 euro (około 130 złotych), dzięki czemu cena spadnie do 69,99 euro (około 300 złotych).

Do tego Amazon dolicza jednak 5,99 euro (około 26 złotych) za wysyłkę (lub 6,99 euro za ekspresową; około 30 złotych). Możliwa jest bezpośrednia dostawa do Polski, bez pośredników.