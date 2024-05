Naprawdę lubisz konkretny kolor? Nowość w iOS 18 powinna Ci się spodobać

Do prezentacji iOS 18 zostało już niewiele czasu. Niewykluczone, że Apple na scenie pochwali się zupełnie nową opcją personalizacji wyglądu. Dowiedzieliśmy się również o planach firmy związanych z funkcjami AI.

iOS 18 pozwoli pokolorować ikony aplikacji

Do konferencji WWDC 2024, na której Apple pokaże iOS 18 i inne nowości, pozostało już tylko 14 dni. Należy więc spodziewać się, że w najbliższym czasie czeka nas wysyp różnego typu rewelacji na temat planów zespołu Tima Cooka. Za najnowsze, całkiem prawdopodobne informacje, odpowiada dobrze znany Mark Gurman z Bloomberga.

Według Gurmana w iOS 18 wprowadzona zostanie nowa opcja personalizacji. Pozwoli ona na zmianę koloru ikon aplikacji. Przykładowo użytkownik będzie mógł mieć wszystkie ikony w kolorze niebieskim, jeśli ten kolor jest jego ulubionym. Możliwa będzie też zmiana koloru wybranych aplikacji, aby w ten sposób tworzyć chociażby grupy – aplikacje bankowe na zielono, a aplikacje związane ze zdrowiem na czerwono.

Gurman wspomniał też o wprowadzeniu możliwości bardziej dowolnego rozmieszczania ikon na ekranach głównych. Wreszcie będzie opcja pozostawienia pustego miejsca pomiędzy poszczególnymi ikonami. Wypada dodać, że taka informacja pojawiła się już znacznie wcześniej.

iOS 18 to też zmiany w wielu aplikacjach Apple. Aktualizacji mają doczekać się następujące apki: Zdjęcia, Poczta, Notatki i Fitness. Zaktualizowana zostanie również aplikacja Kalkulator, która wreszcie zagości również na iPadach. Firma z Cupertino ma również wprowadzić szereg nowych funkcji AI, a także powinno pojawić się sporo mniejszych zmian i udoskonaleń w wielu elementach systemu operacyjnego.

Obecnie w kwestii ikon aplikacji jest naprawdę kolorowo w iOS (fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Nie tylko OpenAI. Apple chce też rozwiązanie Google

Sztuczna inteligencja, która zawita do iOS 18, ma składać się z dwóch „modułów”. Pierwszy to AI opracowane przez Apple, które będzie działać bezpośrednio na urządzeniu i nacisk ma być położony na prywatność użytkowników. Drugi moduł to z kolei AI korzystające z potencjału chmury i – co ciekawe – tutaj firma ma sięgnąć po rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Dotychczasowe informacje wskazują, że będzie to OpenAI i użytkownicy dostaną dostęp do ChatGPT.

Mark Gurman w najnowszym biuletynie Power On dodaje, że Apple nie chce jednak zamykać się wyłącznie na technologię OpenAI. Podobno udało się już osiągnąć porozumienie i podpisać umowę z twórcami ChatGPT, a efekty tego poznamy podczas tegorocznej konferencji WWDC. Mimo to producent iPhone’ów nadal ma pracować nad umową z Google, która ma dotyczyć dostarczenia użytkownikom Gemini jako opcji.

To dobra informacja, bowiem możliwość wyboru zazwyczaj jest lepsza niż jedno, narzucone rozwiązanie. Z drugiej strony, poszukiwania zewnętrznych dostawców przez Amerykanów sugerują, że firma ma spore zaległości w kwestii rozwoju AI i po prostu została w tyle za konkurencją.

Emoji generowane przez AI

Według doniesień firma z Cupertino podczas WWDC 2024 zaprezentuje sporo nowych funkcji AI. Wśród nich może znaleźć się możliwość generowania emoji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Otóż firma podobno opracowuje oprogramowanie, które będzie w stanie na bieżąco tworzyć niestandardowe emoji na podstawie tego, co użytkownicy wysyłają w wiadomościach SMS. Dzięki temu powinniśmy dostać sporo niestandardowych emoji, dostosowanych do różnych sytuacji.

Będzie to tylko dodatek, raczej z grupy tych „zabawnych”, niż naprawdę przydatne narzędzie. Ciekawe tylko, jak firma poradzi sobie z obsługą tych niestandardowych emoji w przypadku innych urządzeń. Miejmy nadzieję, że funkcja nie będzie ograniczona tylko dla właścicieli sprzętu Apple i inni też będą mogli zobaczyć niestandardowe emoji.