Zwykli użytkownicy smartfonów mogą skorzystać z szumu, jaki robią wokół swoich produktów firmy wykorzystujące w nich sztuczną inteligencję. Ponieważ jest to ostatnio główny temat podejmowany przez firmy projektujące urządzenia mobilne, teraz głos zabrał OnePlus.

OnePlus zapowiada inteligentną funkcję edycji zdjęć

Ktoś tu chce popłynąć na fali popularności informacji o sztucznej inteligencji. Do producentów smartfonów, którzy chwalą się wdrożeniem większej lub mniejszej liczby funkcji AI, dołączyło właśnie Oppo eee przepraszam OnePlus.

Nowa opcja dotyczy edycji obrazów i nazywa się AI Eraser. To pierwszy taki bajer w produktach firmy, o czym przedsiębiorstwo nie omieszkało poinformować szerokiego grona odbiorców. Funkcja ma być oparta na autorskim rozwiązaniu OnePlusa, co brzmi dumnie. Na czym dokładnie polega?

Dzięki AI Eraser użytkownicy smartfonów będą mogli łatwo zaznaczać i usuwać ze zdjęć niechciane elementy. Może to dotyczyć „bohaterów trzeciego planu”, przedmiotów, które zakradły się w idealny kadr czy niedoskonałości obrazu. Sztuczna inteligencja w takim wypadku przeanalizuje wybrany obszar i automatycznie wygeneruje zastępcze tło, które wkomponuje się w otoczenie, a jednocześnie będzie pasować do ogólnego stylu fotografii.

Przykład takiego działania widzimy poniżej, gdzie ze zdęcia magicznie „zniknęły” ręce, a także kawałek sylwetki jednego z gości weselnych. Taki efekt ma być możliwy zaledwie po kilku tapnięciach w ekran.

AI Eraser (źródło: OnePlus)

Kiedy nowa funkcja trafi na smartfony?

Zgodnie z harmonogramem podanym przez producenta, AI Eraser powinno trafić na smartfony w drugim kwartale 2024 roku. Co prawda proces aktualizacyjny rozpocznie się jeszcze w kwietniu, ale rynki europejskie mogą zaliczyć lekki poślizg, więc OnePlus daje sobie na to czas do końca czerwca.

Firma podała, że z funkcji skorzystają posiadacze modeli:

To miło, że twórcy zadbali o przydatną opcję edycji zdjęć. Trzeba jednak zaznaczyć, że w świecie smartfonów nie jest to żadną nowością. Z możliwości usunięcia z fotografii jakiejś postaci czy rzeczy korzystam już od dawna na urządzeniach mobilnych innych producentów. Szczerze, jestem zdziwiony, że OnePlus dopiero teraz pomyślał o wdrożeniu tego typu przydatnego drobiazgu. A tu trzeba będzie jeszcze na niego czekać ;)

Wprowadzono niepoprawny url do wpisu z oiot.pl, poprawny format powinien wyglądać tak: „https://oiot.pl/facebok-messenger-grupowe-efekty-ar/”.