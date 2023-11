Coś dziwnego dzieje się z nowymi smartfonami

Przekonuję się o tym, jak prawdziwe jest powiedzenie, żeby uważać, o czym się marzy. Wielokrotnie narzekałem, że wszystkie smartfony wyglądają tak samo i ekscytowałem się choćby najmniejszym odstępstwem od normy. Producenci chyba wzięli sobie krytyczne głosy do serca, ale chyba nie tego oczekiwaliśmy.

Chcieliśmy, żeby smartfony się zmieniły, ale nie tak

Wczoraj na Tabletowo pojawił się artykuł o nowym smartfonie HONOR X50i+, który z (tylko) jednej strony przynosi powiew świeżości w aspekcie designu tego typu urządzeń. I choć nie jest to coś „spektakularnie pięknego”, to mimo wszystko jest „odstępstwem od normy”. Nie spodziewałem się jednak, że zabrnie to tak daleko…

Być może obiło się Wam o uszy, że HONOR przygotowuje się do prezentacji nowych smartfonów – HONOR 100 i HONOR 100 Pro. Jeszcze przed ich oficjalną premierą producent zdecydował się zdradzić, jak będą one wyglądały i… przyznaję, że szczęka mi opadła, ale bynajmniej nie z pozytywnego wrażenia. O ile HONOR 100 moim zdaniem wygląda OK (podobnie jak wspomniany HONOR X50i), o tyle HONOR 100 Pro jest dla mnie po prostu brzydki.

źródło: HONOR

Podkreśliłem „dla mnie”, gdyż naszej Kasi fioletowy HONOR 100 Pro się podoba (aczkolwiek nie jest jeszcze przekonana, czy sama wyspa też). Moim zdaniem wyspa z aparatami wygląda tak, jakby ktoś przez przypadek ścisnął ją w Paint’cie, a ktoś inny przyklepał ten projekt bez spojrzenia na niego. Ponadto przypomina ona mi tę podobnie osobliwą w Huawei P60 Art, która także nie przypadła mi do gustu.

Oficjalna premiera serii HONOR 100 jest zaplanowana na 23 listopada 2023 roku – tego dnia nowe smartfony marki zostaną zaprezentowane w Chinach. Prawdopodobnie później trafią również do sprzedaży w innych krajach, w tym (być może) też w Polsce.

Nie tylko HONOR przygotowuje do premiery oryginalnie wyglądające smartfony

Chińscy producenci chyba się zmówili, gdyż OPPO też planuje wprowadzić na rynek dość oryginalnie wyglądające smartfony – mowa o modelach Reno 11 i Reno 11 Pro, których premiera również miała odbyć się 23 listopada 2023 roku, ale podobno została przesunięta na początek grudnia br. Już teraz wiemy jednak, jak będą wyglądały i co zaoferują.

źródło: Gizmochina

Nie wiem, jak Was, ale mnie ten zadziwiający brak symetrii kłuje w oczy – dlaczego trzeci aparat nie znajduje się w centrum drugiego koła, tylko został przesunięty do jego lewej krawędzi? Można byłoby to jeszcze zrozumieć, gdyby to był teleobiektyw o budowie peryskopowej, ale na taki nie wygląda, dlatego nie potrafię znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Może Wy macie jakieś pomysły?

Renomowany informator, Digital Chat Station, udostępnił kilka informacji na temat nowych smartfonów OPPO. Przekazał on, że Reno 11 Pro zaoferuje zakrzywiony ekran o rozdzielczości 1,5K i procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, natomiast Reno 11 układ MediaTek Dimensity 8200. Ponadto oba modele otrzymają 32 Mpix teleobiektyw z 2x zoomem optycznym. Według Digital Chat Station OPPO nie planuje wprowadzić na rynek modelu Reno 11 Pro+.

P.S. Nie bez powodu napisałem, że chińscy producenci chyba się zmówili – zobaczcie też smartwatch OnePlus Watch 2. On także nie wygląda „normalnie”.