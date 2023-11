Smartwatch OnePlus Watch 2 będzie wyglądał… dziwnie

Odnoszę nieodparte wrażenie, że producenci znów coraz śmielej eksperymentują z designem swoich urządzeń. Świadczy o tym nowy smartfon HONOR X50i+, a także nadchodzący smartwatch OnePlus Watch 2, który zdecydowanie wyróżni się na tle innych zegarków na rynku.

OnePlus Watch 2 wyróżni się na tle innych smartwatchy

OnePlus Watch pierwszej generacji zadebiutował w marcu 2021 roku, zatem ponad dwa i pół roku temu. Trzy miesiące później producent wprowadził na rynek specjalną edycję, inspirowaną grą Cyberpunk 2077. Najwyraźniej OnePlus uznał, że przyszedł czas na stworzenie nowego smartwatcha z tej serii, jednak będzie on znacznie różnił się od swojego poprzednika.

Serwis MySmartPrice udostępnił opracowane przy współpracy z renomowanym informatorem OnLeaks rendery OnePlus Watch 2. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że wygląda on jak „klasyczny smartwatch”, ale Waszą uwagę powinien przykuć niespotykanie wystający element po prawej stronie obudowy.

OnePlus Watch 2 (źródło: MySmartPrice)

Umieszczono w nim – na górze i na dole – dwa fizyczne klawisze do sterowania funkcjami OnePlus Watch 2. Niewykluczone, że taki zabieg pozytywnie wpłynie na komfort korzystania z tego smartwatcha, aczkolwiek wizualnie – moim zdaniem – nie wygląda to atrakcyjnie, a przynajmniej na grafikach. Bo na nadgarstku już niekoniecznie musi to aż tak kłuć w oczy.

Co zaoferuje OnePlus Watch 2 i kiedy zadebiutuje?

Serwis MySmartPrice nie ograniczył się do udostępnienia renderów OnePlus Watch 2. Przy okazji zdradził też kilka informacji na temat jego specyfikacji technicznej. Najciekawszą dla wielu osób niewątpliwie będzie ta, że ma on pracować pod kontrolą systemu Wear OS 4, podobnie jak Galaxy Watch 4/5 i Google Pixel Watch 2.

Oprócz tego na wyposażeniu smartwatcha znajdą się m.in. procesor Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 oraz wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala. To na razie wszystko, co o nim wiemy. Podobnie nie znamy jeszcze daty oficjalnej premiery OnePlus Watch 2, ale skoro producent już tyle każe nam na nią czekać, to kilka kolejnych tygodni nie zrobi nikomu różnicy.

OnePlus Watch 2 (źródło: MySmartPrice)

Niewykluczone, że OnePlus Watch 2 zadebiutuje wraz z flagowym smartfonem OnePlus 12 w grudniu 2023 roku (w Chinach; globalnie w styczniu 2024 roku).