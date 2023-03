HUAWEI P60 Pro – to praktycznie aparat fotograficzny z funkcją smartfona

HUAWEI oficjalnie zaprezentował najnowszą serię swoich flagowych smartfonów z serii P60. Chociaż premiery tego producenta nie są wyczekiwane z taką samą niecierpliwością jak dawniej, to jednak marka nie składa broni i zamierza walczyć o klienta. Wiemy już też, kiedy nowości HUAWEI trafią do Europy.

Seria HUAWEI P60 oficjalnie

Na najnowszą serię flagowych smartfonów HUAWEI składają się 3 modele. Są to HUAWEI P60, P60 Art i P60 Pro. Ten ostatni trafi do Europy. Wszystkie trzy urządzenia mają wspólną cechę, którą jest 6,67-calowy wyświetlacz LTPO OLED o rozdzielczości Full HD+ (1220×2700 pikseli) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Ekran smartfonów jest chroniony szkłem Kunlun, a producent wbudował w niego skaner linii papilarnych.

HUAWEI P60 HUAWEI P60 Art Ekran LTPO OLED, FHD+ (1220×2700 pikseli), 120 Hz LTPO OLED, FHD+ (1220×2700 pikseli), 120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 8+ 4G Qualcomm Snapdragon 8+ 4G Pamięć wewnętrzna 128/256/512 GB 512 GB/1TB Aparat główny 48 Mpix aparat główny, f/1.4-f/4.0, OIS;

13 Mpix aparat ultraszerokokątny, f/2.2; 12 Mpix teleobiektyw, f/3.4, OIS, 5-krotny zoom optyczny 48 Mpix aparat główny, f/1.4-f/4.0, OIS;

40 Mpix aparat ultraszerokokątny, f/2.2; 48 Mpix teleobiektyw, f/3.4, OIS, 5-krotny zoom optyczny Aparat przedni 13 Mpix aparat do selfie. 13 Mpix aparat do selfie. Bateria 4815 mAh 5100 mAh

Wszystkie trzy smartfony z serii mają pod maską ten sam procesor – Qualcomm Snapdragon 8+ 4G. Różnice między nimi obejmują choćby ilość RAM, pojemność akumulatora, czy konfigurację aparatu.

HUAWEI P60 Art zaskakuje również swoim odważnym designem, który nie wszystkim może się spodobać. Ma dość specyficzny wygląd tylnego panelu. Przejdźmy jednak do smartfona, którego będziemy mogli kupić w Europie, czyli modelu P60 Pro.

HUAWEI P60 Art HUAWEI P60 źródło: HUAWEI

HUAWEI P60 Pro – specyfikacja

Tak jak już wspomniałem, model P60 Pro oferuje 6,67-calowy ekran OLED LTPO, o rozdzielczości 2700×1220 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Motorem napędowym smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 8+ 4G, wspierany przez 12 GB RAM. Do dyspozycji użytkownika dostępne będzie również 256 lub 512 GB miejsca na dane.

Huawei P60 Pro (fot. Huawei)

Konstrukcja urządzenia spełnia normę IP68, a całość pracuje pod kontrolą systemu Harmony OS 3.1. Na pokładzie producent umieścił jeszcze m.in. moduły: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS i NFC. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 4815 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 88 W i 50 W ładowanie indukcyjne.

HUAWEI P60 Pro we wszystkich wersjach kolorystycznych (źródło: HUAWEI)

Smartfon stworzony do fotografii?

Flagowe smartfony HUAWEI stawiane są często za wzór, jeśli chodzi o mobilną fotografię. Zacznijmy od tego, że seria P60 jest wyposażona w silnik tekstur HUAWEIXD Fusion Pro, który stara się odtwarzać tekstury obiektów w niemal taki sam sposób, jak są postrzegane przez ludzkie oko.

Huawei P60 Pro (fot. Huawei)

Aparat główny HUAWEI P60 Pro to 48 Mpix sensor typu RYYB ze zmienną przysłoną f/1.4-f/4.0 w dziesięciostopniowej skali oraz optyczną stabilizacją obrazu. Producent chwali się, że główny aparat P60 Pro to wiodące rozwiązanie w branży. Aparat główny obsługuje również rejestrowanie wideo w jakości 4K.

Główny obiektyw jest wspierany przez teleobiektyw 48 Mpix, który oferuje swoim użytkownikom 3,5-krotny zoom optyczny i nawet 200-krotny zoom cyfrowy. Dodatkowo wartość przysłony tego obiektywu wynosi f/2.1, co oznacza, że nawet podczas zbliżeń, do aparatu powinna docierać wystarczająca ilość światła. Na pokładzie znalazł się też obiektyw ultraszerokokątny połączony z 13 Mpix matycą. Z kolei aparat do selfie ma 13 Mpix i przysłonę na poziomie f/2.4.

Kiedy flagowy HUAWEI pojawi się w Europie?

Dzisiaj producent oficjalnie zaprezentował swoje najnowsze flagowe smartfony, które bezzwłocznie trafią na chiński rynek. HUAWEI poinformował jednak, że HUAWEI P60 Pro pojawi się w Europie i zostanie oficjalnie zaprezentowany 9 maja 2023 roku w Monachium. Wraz z nim marka pokazać na Starym Kontynencie ma m.in. HUAWEI Mate X3, MateBook X Pro i słuchawki FreeBuds 5.

Jak kształtują się ceny HUAWEI P60 Pro? Cena za model P60 Pro zaczyna się od 6988 juanów (~4410 złotych) za model 256 GB i 7988 juanów (~5040 złotych) za wersję 512 GB. Jak to zazwyczaj bywa, w Europie możemy spodziewać się jeszcze wyższych cen, a więc możliwe, że za P60 Pro trzeba będzie zapłacić około 6000 złotych.