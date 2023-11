HarmonyOS Next to ostateczny rozwód Huawei z Androidem

Gdyby nie objęcie Huawei sankcjami, prawdopodobnie nie doszłoby do tego, że chiński gigant planuje wdrożenie systemu operacyjnego HarmonyOS Next, który można nazwać oficjalnym rozwodem z Androidem.

Android – HarmonyOS – HarmonyOS Next

Huawei przez wiele lat współpracował z Google i wielokrotnie powtarzał, że dołożył mnóstwo cegiełek do rozwoju Androida. Amerykanie, a dokładniej amerykańska administracja, nieładnie mu się jednak za to odpłaciła, gdyż w maju 2019 roku nałożyła na niego sankcje, przez które stracił dostęp do Usług Mobilnych Google. Co było dalej – doskonale wiemy. Sprzedaż smartfonów chińskiej firmy się załamała i niegdysiejszy gigant na stałe wypadł z TOP-ek największych producentów na świecie.

Mimo to Huawei nie rezygnuje z produkowania smartfonów. Najnowsza seria Mate 60 cieszy się w Chinach ogromną popularnością, większą niż nowe iPhone’y 15 (mówi się, że przez lokalny patriotyzm), a do tego firma nieustannie rozwija HarmonyOS (nowy HarmonyOS 4 działa na już ponad 100 mln urządzeń, a wszystkie jego wydania na ponad 700 mln), który ma w sobie trochę z Androida, a dokładniej AOSP. Chińczycy chcą jednak mocniej odciąć się od ekosystemu, sygnowanego zielonym robotem.

Jak przekazuje serwis pandaily Richard Yu z Huawei ujawnił, że kolejna wersja autorskiego systemu jest już prawie gotowa. Nazywa się go HarmonyOS Next i usunięto z niego tradycyjny kod AOSP – jego podstawa została w całości opracowana przez Chińczyków.

To będzie oznaczało całkowity rozwód Huawei z Androidem

Usunięcie z HarmonyOS Next kodu Android Open Source Project oznaczać będzie, że urządzenia z tym systemem operacyjnym nie obsłużą aplikacji stworzonych na Androida i konieczność opracowania nowych wersji programów. W związku z tym firmy w Chinach masowo rekrutują deweloperów, którzy się tym zajmą.

Tym bardziej, że czas je nagli, gdyż pierwsza wersja deweloperska ma zostać udostępniona już w pierwszym kwartale 2024 roku. Można jednak się spodziewać, że system ten prawdopodobnie nie będzie dostępny poza Chinami. Mimo to nie można przejść obok tego obojętnie.