Dziś kupisz iPhone’a w super cenie!

Dziś znów będziecie mieć okazję kupić fajny sprzęt Apple w bardzo dobrej cenie. Tym razem smartfon iPhone 14 w czarnej wersji kolorystycznej ze 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Chętnych z pewnością nie zabraknie!

Promocja na smartfon Apple iPhone 14 128 GB

Wczoraj w Oficjalnym sklepie Allegro można było kupić tablet iPad 9. generacji (64 GB) za 1419 złotych – klienci bardzo szybko wykupili wszystkie dostępne w tej cenie sztuki. Dziś natomiast najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce zamierza sprzedawać smartfon iPhone 14 128 GB w czarnej wersji kolorystycznej za 3099 złotych

Gdy spojrzymy na informacje, podawane przez porównywarkę Ceneo, okaże się, że w żadnym sklepie internetowym nie kupicie tego smartfona w tak niskiej cenie. Zainteresowanym tą ofertą przyda się jednak refleks, ponieważ za 3099 złotych będzie można kupić tylko 260 sztuk, a popyt z pewnością przewyższy podaż, gdyż – jak zostało już zaznaczone – to naprawdę atrakcyjna cena.

Oferta będzie dostępna dziś na Allegro, lecz nie wiadomo, od której godziny (serwis GSMOnline podaje, że „wieczorem”). Aby nie przegapić rozpoczęcia sprzedaży, warto dodać tę ofertę do polubionych – wówczas otrzymacie powiadomienie kilkanaście minut przed startem sprzedaży. W tym przypadku z pewnością potwierdzi się zasada, że kto pierwszy, ten lepszy.

7.5 Ocena

Czy warto kupić iPhone’a 14 w 2023 roku?

Choć w recenzji iPhone’a 14 na Tabletowo Mateusz napisał, że to dobry smartfon, ale wyjątkowo nudny, wcale nie oznacza to, że nie warto go kupić. Owszem, w początkowej cenie nie był bezkonkurencyjny, lecz w promocyjnej – 3099 złotych – już zdecydowanie warto się nim zainteresować.

Osoby, które kosztem niższej ceny są w stanie zaakceptować braki względem iPhone’a 15, kosztującego w renomowanych sklepach w Polsce od 4699 złotych, z pewnością będą zadowolone z iPhone’a 14. Zastrzeżenia można mieć właściwie jedynie do braku odświeżania obrazu na ekranie z wyższą częstotliwością, ale w obozie Apple taką funkcję wciąż oferują jedynie dużo droższe modele z serii Pro.