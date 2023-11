vivo Watch 3 to pierwszy smartwatch z nowym systemem operacyjnym

Marka vivo, podobnie jak najpierw Huawei, a niedawno również Xiaomi, opracowała nowy system operacyjny. Nazwała go BlueOS i smartwatch vivo Watch 3 jest pierwszym urządzeniem firmy z nim na pokładzie.

Specyfikacja vivo Watch 3

Jako że to właśnie wspomniany BlueOS może być dla wielu osób najbardziej interesującym aspektem tego smartwatcha, to zacznijmy od niego. Producent informuje, że przynosi on zupełnie nową warstwę wizualną i zapewnia płynniejsze działanie urządzenia, a także najważniejsze informacje „pod ręką” (dostęp do nich można otrzymać, przesuwając palcem po ekranie).

vivo Watch 3 (źródło: vivo)

Godny odnotowania jest też fakt, że na tym smartwatchu jest możliwość instalowania aplikacji firm trzecich, które zwiększą funkcjonalność vivo Watch 3. Model ten dysponuje 4 GB pamięci wbudowanej, ale jednocześnie też tylko 64 MB RAM. Producent nie podaje natomiast, jaki procesor zastosował w swoim najnowszym zegarku.

Podkreśla natomiast, że czas pracy może sięgać nawet 16 dni, aczkolwiek przy „normalnym użytkowaniu” ma wynosić do 8 dni. O ile użytkownik nie będzie korzystał z eSIM, który vivo Watch 3 również oferuje – z włączonym eSIM zegarek ma działać na jednym ładowaniu maksymalnie do 7 dni (do 3 dni w przypadku „normalnego użytkowania”).

vivo Watch 3 (źródło: vivo)

Na czas pracy wpłynie również ewentualne korzystanie z funkcji Always On Display – vivo Watch 3 ma 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli. Na jego pokładzie są też mikrofon i głośnik, gdyż smartwatch umożliwia przeprowadzanie rozmów głosowych z jego poziomu po połączeniu ze smartfonem. Dodatkowo użytkownicy dostaną do dyspozycji moduł NFC (do używania podczas korzystania z komunikacji miejskiej w Chinach).

Oczywiście vivo Watch 3 oferuje również typowe dla smartwatchy funkcje, takie jak mierzenie pulsu i poziomu natlenienia krwi tlenem oraz monitorowanie snu, a także tryby sportowe. Jego specyfikacja nie obejmuje natomiast GPS.

Cena smartwatcha vivo Watch 3, dostępność

vivo Watch 3 będzie kosztował w Chinach od 1099 do 1299 juanów (równowartość ~620-735 złotych). Na tę chwilę nie wiadomo nic na temat jego dostępności poza ojczyzną vivo.