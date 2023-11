Nowy smartfon marki HONOR to osobliwy (s)twór

Producenci projektują swoje smartfony tak, żeby klienci zwrócili na nie uwagę. Szkopuł w tym, że w ramach swojego portfolio raczej rzadko decydują się na ekstrawagancję. HONOR postanowił jednak zastosować w nowym modelu X50i+ oryginalny zabieg stylistyczny, który zwraca uwagę i jak najbardziej może się spodobać klientom.

Specyfikacja smartfona HONOR X50i+

Podczas gdy wyspy z aparatami na tyłach smartfonów najczęściej są kwadratowe, prostokątne lub okrągłe, w modelu HONOR X50i+ ma ona nietypowy, oryginalny kształt. I chociaż nie można określić ją mianem wyjątkowo pięknej, to mimo wszystko skutecznie zwraca uwagę i przyciąga wzrok. Właśnie takie drobne „smaczki” lubimy.

O ile jednak na panelu tylnym HONOR pokusił się o oryginalność, o tyle na przodzie kopiarki poszły w ruch, gdyż w górnej części wyświetlacza widzimy podłużną pastylkę, która z pewnością nieprzypadkowo przypomina Dynamic Island z iPhone’ów. Cóż, nie powinno to być dla nas niespodzianką, bowiem kopiowanie jest wpisane w DNA chińskich producentów, lecz mimo wszystko niesmak pozostaje.

HONOR X50i+ (źródło: HONOR)

Parametry ekranu pozytywnie jednak zaskakują, gdyż oferuje on ściemnianie PWM o wysokiej częstotliwości 3240 Hz oraz jasność do 2000 nitów, co w przypadku smartfona tej klasy jest czymś wyjątkowym. Ponadto wyświetlacz AMOLED w HONORZE X50i+ ma przekątną 6,7 cala, rozdzielczość 2412×1080 pikseli i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz.

Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 6080 z modemem 5G. Do tego we wnętrzu znalazło się miejsce na 12 GB RAM i od 256 do nawet 512 GB wbudowanej pamięci (w zależności od wersji). Pamięć operacyjną można rozszerzyć o dodatkowe 8 GB kosztem wewnętrznej. Całość fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MagicOS 7.2 i czerpie prąd z akumulatora o pojemności 4500 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 35 W.

Ponadto HONOR X50i+ oferuje aparat o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0) na przodzie i dwa aparaty na tyle: 108 Mpix (f/1.75) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości oraz dual SIM (2x nano SIM), czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i obsługę USB OTG (USB 2.0). Smartfon ma wymiary 161,05×74,55×6,78 mm i waży 166 gramów.

HONOR X50i+ (źródło: HONOR)

Cena smartfona HONOR X50i+

Nowy HONOR X50i+ jest już dostępny w Chinach w aż czterech wersjach kolorystycznych oraz dwóch konfiguracjach pamięciowych: 12/256 GB za 1599 juanów (równowartość ~910 złotych) i 12/512 GB za 1799 juanów (~1020 złotych).

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności tego smartfona poza Chinami. Jeśli jednak trafi do sprzedaży także w innych krajach, z pewnością również w nich zwróci uwagę klientów swoim osobliwym designem.