Warto czekać na smartfony z serii OPPO Reno 10 5G w Polsce

Polski oddział OPPO oficjalnie zapowiedział polską premierę smartfonów z serii Reno 10 5G na 18 lipca 2023 roku. My jednak już dziś wiemy, że warto na nie czekać. Ich specyfikacja na pewno Wam się spodoba.

Choć seria OPPO Reno 10 zadebiutowała w Chinach już 24 maja 2023 roku, to producent wprowadzi na zagraniczne rynki inne smartfony. Globalne wersje Reno 10 5G, Reno 10 Pro 5G i Reno 10 Pro+ 5G pojawiły się już w Malezji i Indiach, i takich samych spodziewamy się również w Polsce. Poza OPPO Reno 10 Pro+ 5G, ponieważ ten model nie będzie dostępny w kraju nad Wisłą.

Specyfikacja smartfona OPPO Reno 10 5G

Globalna wersja OPPO Reno 10 5G została wyposażona w obustronnie zakrzywiony wyświetlacz 3D AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli (394 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 240 Hz. Ekran zapewnia też wsparcie dla 10-bitowej głębi koloru (1,07 mld odcieni), 100% DCI-P3 i 100% sRGB oraz osiąga jasność do 950 nitów (podczas wyświetlania zdjęć HDR10 i zawartości HDR10+; standardowa maksymalna jasność to 500 nitów, a w jasnym słońcu 800 nitów). Przód smartfona pokrywa szkło AGC DT-Star2, a deklarowany przez producenta współczynnik screen-to-body ratio wynosi 93%.

OPPO Reno 10 5G (źródło: OPPO)

Sercem globalnej wersji OPPO Reno 10 5G jest procesor MediaTek Dimensity 7050 z układem graficznym ARM Mali-G68 MC4. Do tego na pokładzie znajduje się 8 GB RAM LPDDR4x 2133 MHz (+ do 8 GB „wirtualnego RAM”) i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2 oraz slot na kartę microSD (jest też obsługa USB OTG). Smartfon ma również akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo (przez USB-C) z mocą 67 W (zasilacz w zestawie).

Globalny wariant OPPO Reno 10 5G może się też pochwalić bardzo dobrze zapowiadającym się zapleczem fotograficznym. Na jego tyle umieszczono bowiem trzy aparaty:

64 Mpix z przysłoną f/1.7, sześcioma soczewkami i obiektywem o kącie widzenia 81°,

8 Mpix z przysłoną f/2.2, pięcioma soczewkami i obiektywem o kącie widzenia 112°,

32 Mpix z przysłoną f/2.0, sześcioma soczewkami, obiektywem o kącie widzenia 49° i 2x „hybrydowym zoomem optycznym.

Globalna wersja smartfona OPPO Reno 10 5G (źródło: OPPO)

Na przodzie smartfona znajduje się natomiast 32 Mpix aparat z sensorem Sony IMX709, przysłoną f/2.4, pięcioma soczewkami i obiektywem o kącie widzenia 89°. Ponadto urządzenie oddaje swoim właścicielom do dyspozycji głośniki stereo, dual SIM (2x nano SIM), emiter podczerwieni, ekranowy czytnik linii papilarnych, Bluetooth 5.3 i WiFi 6. Globalna wersja OPPO Reno 10 5G ma wymiary 162,43×74,19×7,99 mm i waży 185 gramów. Urządzenie fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką ColorOS 13.1.

Specyfikacja smartfona OPPO Reno 10 Pro 5G

Lista parametrów globalnej wersji OPPO Reno 10 Pro 5G jest bardzo podobna do specyfikacji globalnego wariantu OPPO Reno 10 5G. Różnice są następujące:

procesor Qualcomm Snapdragon 778G (vs MediaTek Dimensity 7050),

12 GB RAM (vs 8 GB),

brak slotu na kartę microSD,

aparat główny 50 Mpix z przysłoną f/1.8, sześcioma soczewkami, obiektywem o kącie widzenia 84.4° i optyczną stabilizacją obrazu na tyle (zamiast 64 Mpix),

aparat na przodzie ma nieco większy kąt widzenia – 90° (vs 89°),

Bluetooth 5.2 (vs 5.3),

akumulator o pojemności 4600 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 80 W (do 48% w 10 minut; zasilacz w zestawie).

Globalna wersja smartfona OPPO Reno 10 Pro 5G (źródło: OPPO)

W Malezji smartfon OPPO Reno 10 5G kosztuje 1799 ringgitów (równowartość ~1570 złotych), natomiast OPPO Reno 10 Pro 5G – 2199 ringgitów (~1920 złotych). W Indiach za ostatni z ww. trzeba będzie zapłacić 39999 rupii (~1970 złotych). Takie ceny wyglądają bardzo zachęcająco, lecz w Polsce najpewniej należy spodziewać się znacznie wyższych, przekraczających (mocno) 2000 złotych, a może nawet oscylujących wokół 3000 złotych.