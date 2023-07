Nowe tablety Samsunga nie mają już przed nami tajemnic

Choć premiera nowych tabletów Samsunga dopiero 26 lipca 2023 roku (w stolicy Korei Południowej, Seulu), to już dziś, ponad dwa tygodnie wcześniej, wiemy, co zaoferują i ile mają kosztować w Europie Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ i Galaxy Tab S9 Ultra.

Co zaoferują nowe tablety Samsunga?

Podobnie jak w przypadku poprzedniej generacji, także w najnowszej Samsung zdecydował się na trzy modele: Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ i Galaxy Tab S9 Ultra. Według informacji, które przekazał na Twitterze renomowany informator, Ishan Agarwal, pierwszy z ww. zaoferuje swoim właścicielom 11-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości WQXGA, do 12 GB RAM i do 256 GB wbudowanej pamięci (w zależności od konfiguracji), aparat 13 Mpix na tyle i 12 Mpix z obiektywem o ultraszerokim kącie widzenia na przodzie oraz akumulator o pojemności 8400 mAh. Tablet ma mieć wymiary 254,8×165,8×5,9 mm.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (fot. MySmartPrice)

Samsung Galaxy Tab S9+ otrzyma z kolei 12,4-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości WQXGA+, do 12 GB RAM i do 512 GB pamięci wewnętrznej (w zależności od wersji), akumulator o pojemności 10900 mAh, aparat 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym na przodzie oraz dwa aparaty na tyle: 13 Mpix i 8 Mpix. Ten tablet będzie miał wymiary 285,4×185,4×5,7 mm.

Topowy model z rodziny, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, odda natomiast użytkownikom do dyspozycji 14,6-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X WQXGA+ z wycięciem przy jednej krawędzi, do 16 GB RAM i do 1 TB wbudowanej pamięci (w zależności od wariantu) oraz dwa aparaty na przodzie (12 Mpix + 12 Mpix) i dwa na tyle (13 Mpix + 8 Mpix). Tablet zasili akumulator o pojemności 11200 mAh. Ten sprzęt będzie miał wymiary 326,4×208,6×5,5 mm.

Ponadto Ishan Agarwal podaje, że wszystkie tablety z serii Galaxy Tab S9 będą miały procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, optyczny czytnik linii papilarnych za ekranem, cztery głośniki i certyfikat IP68, a do tego zapewnią wsparcie dla obsługi rysikiem S Pen.

Wyciekły też ceny nowych tabletów Samsunga

Według informacji, podawanych przez portal SamInsider, Galaxy Tab S9 8/128 GB WiFi będzie kosztował w Europie 929 euro (równowartość ~4140 złotych), Galaxy Tab S9 12/256 GB WiFi – 1049 euro (~4675 złotych), Galaxy Tab S9+ 12/256 GB (WiFi) – 1149 euro (~5120 złotych), a Galaxy Tab S9 Ultra 12/256 WiFi – 1369 euro (~6100 złotych).

Należy się jednak spodziewać w Europie dostępności również wersji ze wsparciem dla łączności komórkowej i niewykluczone, że Samsung wprowadzi też jeszcze więcej konfiguracji pamięciowych do sklepów na Starym Kontynencie. Naturalnie ceny będą się różnić w zależności od rynku. Dokładnych w Polsce jeszcze nie znamy.

Ceny tabletów z serii Galaxy Tab S8 w momencie premiery w lutym 2022 roku i dostępne warianty znajdziecie na Tabletowo tutaj.