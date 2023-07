Xbox Game Pass znów za 4 złote

Pod koniec marca 2023 z oferty Microsoftu zniknął Xbox Game Pass za 4 złote. Okazuje się jednak, że nie na zbyt długo. Microsoft znów przygotował specjalną akcję, dzięki której można nabyć abonament za 4 złote. Jak to zrobić i co nowego się w nim znalazło?

Xbox Game Pass za 4 złote

Microsoft przez wiele miesięcy utrzymywał promocję na abonament Xbox Game Pass na poziomie 4 złotych. Każde nowe konto mogło wypróbować tę usługę za grosze i w ten sposób przekonać się, czy jest dla niego, czy też nie. Oczywiście liczba graczy, którzy to notorycznie wykorzystywali i co miesiąc tworzyli nowe konta, była całkiem spora, więc amerykański gigant postanowił ukrócić ten proceder i wycofał promocję na jakiś czas.

Teraz jednak do niej powrócił – nowe konta znowu mogą nabyć Xbox Game Pass na miesiąc za 4 złote. Oczywiście promocja dotyczy tylko pierwszego miesiąca, a później cena wróci do swojej regularnej kwoty. W przypadku Ultimate będzie to 62,99 złotych, a abonament PC będzie za 39,99 złotych.

Opcja „xboxowa” nie jest wzięta pod uwagę przy tej promocji. W każdym momencie można anulować abonament, a Ultimate działa zarówno na konsolach, jak i komputerach stacjonarnych.

Różnica w abonamentach Xbox Game Pass (źródło: xbox.com)

GTA V w Xbox Game Pass

Prawdopodobnie promocja nie pojawiła się przypadkowo, gdyż zaledwie kilka dni temu do abonamentu w chmurze oraz na konsolach trafiło GTA V. Kultowa gra będzie więc dostępna bez dodatkowych opłat dla tych, którzy opłacają abonament Xbox Game Pass. To też świetna okazja dla nowych użytkowników, którzy za 4 złote mogą przetestować ten tytuł i być może zostaną na dłużej.

Oprócz GTA V do abonamentu trafiły także:

The Cave,

Common Hood,

Sword and Fairy: Together Forever,

McPixel 3,

Insurgency: Sandstorm,

Exoprimal,

Techtonica,

Lista jest dość spora, ale nie można ukrywać, że na pewno GTA V zrobi tutaj największe zamieszanie. Za 4 złote warto przetestować ten tytuł w ramach Xbox Game Pass, jeżeli dotychczas nie mieliście jakimś cudem okazji go ograć. A jeśli planujecie powrót np. na konsoli, bo wcześniej graliście na PC, to także wydaje się to być ciekawą opcją.