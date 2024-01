Motorola wraca do Orange. Jakie smartfony można kupić?

Do oferty pomarańczowego operatora po przerwie wróciły smartfony marki Motorola. Jakie modele dostępne są w Orange i ile trzeba za nie zapłacić?

Motorola wraca do Orange

Smartfony Motoroli wracają do oferty Orange po długiej przerwie. Warto tutaj przypomnieć, że pierwszy składany model razr dostępny był w naszym kraju tylko u tego operatora. Jako ciekawostkę można dodać, że to właśnie w Orange w 2021 roku składak Motoroli dostępny był w niewiarygodnej promocji – wówczas kosztował zaledwie 1999 złotych, czyli nieco ponad ¼ swojej pierwotnej ceny.

Teraz w Orange dostępy jest najnowszy składany smartfon producenta. W modelu razr 40 Ultra użytkownicy mogą liczyć na wewnętrzny, 6,9-calowy wyświetlacz pOLED i zewnętrzny, 3,6-calowy, wykonany w tej samej technologii. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 wspierany przez 8 GB RAM. Jeśli jesteście ciekawi, jak smartfon sprawdza się w codziennym użytkowaniu, to odsyłam Was do recenzji Motoroli razr 40 Ultra na łamach Tabletowo.pl.

Oprócz składaka, do oferty Orange dołączyły także dwa średniaki: Motorola moto g54 Power Edition oraz moto g84. Oba mogą pochwalić się 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. U pomarańczowego operatora pojawił się także model dla tych, którzy chcą za smartfon zapłacić nieco mniej. Chodzi o model moto g34. Warto zaznaczyć, że wszystkie urządzenia wspierają obsługę sieci 5G.

Ile trzeba zapłacić za smartfony marki Motorola w Orange?

Smartfony Motoroli dostępne są zarówno w ofercie abonamentowej, jak i bez konieczności podpisywania umowy z operatorem. Jest także możliwość rozłożenia płatności na raty. Cena zależy także od wybranego Planu. W Orange dostępne są: Plan S (60 złotych miesięcznie), Plan M (70 złotych miesięcznie) oraz Plan L (90 złotych miesięcznie). Szczegóły przedstawia poniższa tabela: