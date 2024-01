Smartfon Motorola moto g34 5G to garść zalet w niskiej cenie

Motorola moto g34 5G to pierwszy nowy smartfon firmy zaprezentowany w 2024 roku. Choć nie jest to flagowiec, to jak najbardziej zasługuje on na naszą uwagę. Dlaczego?

Motorola moto g34 5G – wiele za niewiele

Budżetowy rodowód Motoroli moto g34 5G podkreśla przede wszystkim jej wyświetlacz. 6,53-calowy ekran wypełnia 85% frontu smartfona i pracuje w rozdzielczości HD+ z maksymalną częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Wrażenia wideo uzupełnia zestaw stereo z obsługą technologii Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res.

Motorola moto g34 5G (fot. producenta)

moto 34 5G najlepiej radzi sobie w trzech scenariuszach fotograficznych. Do ogólnych zastosowań nadaje się główne oczko z matrycą 50 Mpix. Zestaw z tyłu urządzenia uzupełnia obiektyw makro 2 Mpix. Do selfie i portretów wykorzystacie natomiast przednią kamerkę 16 Mpix.

Sposób na tanie 5G

Najciekawszym elementem specyfikacji jest zastosowany układ mobilny. Chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G nie grzeszy może świeżością, ale ma jedną niebywałą zaletę: stosując go w tak niedrogim smartfonie jak moto g34, Motorola ma do zaoferowania polskim klientom jeden z najtańszych, jeśli nie najtańszy smartfon oferujący dostęp do łączności 5G. Wśród Motek chipset znany jest m.in. z modelu edge 30 neo czy moto g84 5G.

Motorola moto g34 5G (fot. producenta)

Podstawową konfiguracją moto g34 5G jest 8 GB RAM-u sparowane z 128 GB miejsca na dane. W razie czego ilość miejsca na dane można rozszerzyć dzięki obecności slotu na karty microSD.

Pojemność akumulatora wynosi 5000 mAh, a maksymalna prędkość ładowania na kompatybilnej ładowarce to 18 W. Obok portu USB-C znalazło się również miejsce na gniazdo audio jack 3,5 mm. Zaplecze komunikacyjne, oprócz 5G, oferuje Bluetooth 5.1, Wi-Fi a/b/g/n/ac, GPS czy NFC. Po wyjęciu z pudełka smartfon uruchomi się z Androidem 14 na pokładzie.

Oprócz nienajgorszych parametrów, trzeba przyznać, że Motorola moto g34 5G ma w sobie nieco stylu. Smartfon dostępny jest w trzech kolorach. Dwa z nich – czarny (Charcoal Black) oraz niebieski (Ice Blue) – mają plecki ze szkła akrylowego. Dla lubiących się wyróżniać przygotowano edycję w morskim kolorze Ocean Green, gdzie tył pokrywa wegańska skóra. Urządzenie mierzy 162,7 x 74,6 x 8 milimetrów i waży ok. 180 gramów.

Bez względu na wybraną przez kupującego wersję, Motorola moto g34 5G kosztuje 799 złotych i pojawi się u największych operatorów w Polsce: Orange, Play, Plus i T-Mobile.