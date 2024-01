Nowy tablet Lenovo ma potencjał, by stać się hitem sprzedaży

W ostatnim czasie coraz częściej słyszymy o tym, że Lenovo wprowadza na rynek kolejne modele tabletów. Niektóre z nich trafiły już nawet do Polski. Urządzenie, które teraz zaprezentował chiński producent, ma szanse bardzo dobrze się sprzedawać. Co oferuje?

Specyfikacja nowego tabletu Lenovo

Producent wyposażył swój nowy tablet w 10,4-calowy wyświetlacz wykonany w technologii LCD, który może pochwalić się rozdzielczością 2K, a dokładnie 2000×1200 pikseli. Nie ma niestety wzmianki na temat częstotliwości odświeżania ekranu. Negatywnie zaskakuje natomiast jego maksymalna jasności, która wynosi zaledwie 280 nitów.

Motorem napędowym Lenovo Tab M20 5G został wydany w 2021 roku procesor MediaTek Kompanio 900T. Chociaż nie jest to najnowszy chipset, to jednak nadal (jak na tablety) oferuje całkiem niezłą moc. Współpracuje on z kilkoma wariantami RAM. Może być to 6 GB, 8 GB, a nawet 12 GB. Do tego urządzenie może być wyposażone w 128 GB, 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą można dodatkowo rozbudować za pomocą kart microSD.

Lenovo wyposażyło to urządzenie także w podwójny aparat na tylnym panelu z 13 Mpix i 8 Mpix sensorami. Z pewnością wart uwagi jest tutaj moduł 5G. To cecha, która niestety dostępna jest rzadko, nawet w tabletach ze średniej półki cenowej. Całość podzespołów zamknięta jest w eleganckiej, metalowej obudowie, a za dostarczanie do nich energii odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 7200 mAh. Według producenta ma to wystarczyć nawet na 10 godzin pracy na ekranie.

Cena i dostępność

Tablet Lenovo Tab M20 5G został wprowadzony na chiński rynek. Jego cena zależy oczywiście od wybranego wariantu pamięciowego – kształtują się one następująco: 2399 juanów (równowartość ~1365 złotych) za wariant 6 GB/128 GB, 2799 juanów (~1590 złotych) za wersję 8 GB/256 GB oraz 2899 juanów (~1650 złotych) za tablet w najmocniejszej konfiguracji 12 GB/512 GB.

Póki co nie ma informacji na temat ewentualnej dostępności tabletu na rynku globalnym. Trzeba jednak przyznać, że Lenovo Tab M20 5G ma potencjał na to, by stać się hitem sprzedażowym. Oczywiście wszystko zależy od tego, na jakim poziomie zostałaby ustalona jego cena poza rodzimym krajem producenta.