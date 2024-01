Nowy smartfon Infinix nie zachwyca, ale powinien spełnić oczekiwania

Infinix jest producentem, który skupia się przede wszystkim na modelach z niższej półki w przystępnych cenach, skierowanych do szerokiego grona klientów (bo takie smartfony sprzedają się w największych ilościach). Nowy Smart 8 Pro również należy do tego grona i powinien odpowiedzieć na oczekiwania mniej wymagających użytkowników.

Specyfikacja smartfona Infinix Smart 8 Pro

Smart 8 Pro to kolejny ajfonopodobny smartfon tej marki, zarówno od tyłu (co widać wyraźnie), jak i od przodu, ponieważ producent również w tym modelu zastosował Magic Ring, czyli funkcjonalność podobną do Dynamic Island w iPhone’ach. Sam wyświetlacz to matryca IPS o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości HD+ 1612×720 pikseli, która może odświeżać obraz z częstotliwością 60 i 90 Hz oraz próbkować dotyk z prędkością do 180 Hz. Jasność szczytowa sięga zaś 500 nitów.

Na przodzie Smart 8 HD znalazło się jeszcze miejsce dla 8 Mpix aparatu z przysłoną f/2.0 i diodą doświetlającą. Na tyle producent umieścił natomiast 50 Mpix z f/1.85 i AI Lens. Na bocznej krawędzi zlokalizowano z kolei czytnik linii papilarnych, a na dolnej 3,5 mm złącze słuchawkowe i port USB-C, za pośrednictwem którego można korzystać m.in. z funkcji USB OTG.

fot. producenta

We wnętrzu Smart 8 Pro ulokowano natomiast procesor MediaTek Helio G36 oraz od 4 do 8 GB RAM LPDDR4X i od 64 do 128 GB pamięci wbudowanej (w zależności od konfiguracji). W obu przypadkach istnieje możliwość rozszerzenia pamięci – w pierwszym o 100%, a w drugim o maksymalnie 2 TB za pomocą karty microSD. Wszystkie podzespoły zasili zaś akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie o mocy 10 W.

W sytuacjach awaryjnych posiadacze Smart 8 Pro będą mogli skorzystać z Ultra Power Saving Mode, dzięki któremu ostatnie 5% wystarczy na 2 godziny rozmów lub nawet 24 godziny działania w trybie czuwania. Całość pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 13 Go Edition, ma wymiary 163,60×75,60×8,5 mm i waży 189 gramów.

fot. producenta

Wypada jeszcze odnotować, że smartfon oferuje pojedynczy głośnik z funkcją zwiększenia głośności do 200% i DTS oraz radio FM i dual SIM (2x nano SIM), natomiast nie ma modułu NFC.

Cena, dostępność

Infinix Smart 8 Pro pojawił się na oficjalnej stronie internetowej producenta, lecz jego sugerowana cena nie została ujawniona przez producenta. Nie wiadomo też, w jakich krajach firma zamierza sprzedawać ten model.