Jest nowy smartfon Huawei. Producent znowu to zrobił

Wielu producentów robi coś takiego i Huawei jest jednym z nich. Chińczycy zapowiedzieli rynkową premierę nowego modelu, który jednak do końca nowy nie jest. To już kolejny taki przypadek.

Specyfikacja smartfona Huawei nova Y72

Chiński producent zapowiedział nowy model – nova Y72, lecz w rzeczywistości będzie to nic innego, jak Enjoy 70 pod zmienioną nazwą, który oficjalnie zadebiutował w Chinach na początku grudnia 2023 roku. Nie możemy jednak powiedzieć, że to dla nas niespodzianka, gdyż w przeszłości Chińczycy wielokrotnie decydowali się na podobny ruch. To po prostu kolejny taki przypadek.

Urządzenie wyposażono w wyświetlacz LCD o przekątnej 6,75 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, którego minimalna jasność to 1,8 nita. Co ciekawe, ekran oferuje też funkcję Always On Display (mimo braku AMOLED-a), lecz producent nie precyzuje, jak to działa w praktyce. W górnej części panelu znajduje się wycięcie w kształcie litery „U”, w którym ulokowano 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.0.

Na tyle, który przypomina plecki Huawei P60 Pro, są natomiast dwa aparaty: główny z matrycą 50 Mpix i dodatkowy z sensorem 2 Mpix do zdjęć makro. Na bocznej krawędzi producent umieścił z kolei dość nietypowy dla siebie element, a mianowicie X Button, za pomocą którego można uruchomić siatkę z kilkoma aplikacjami, dzięki czemu użytkownik zyskuje szybki dostęp do nich.

We wnętrzu, przynajmniej w chińskiej wersji, może znajdować się 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej, lecz nie wiemy, ile pamięci zaoferuje nova Y72 (raczej nie będzie dostępna w dwóch wariantach, a jedynie jednym). Całość o wymiarach 168,3×77,7×8,93 mm i wadze 207 gramów zasili akumulator o pojemności aż 6000 mAh, w przypadku którego zapewniono wsparcie dla ładowania przewodowego (przez port USB-C) z mocą 22,5 W.

fot. producenta

Cena Huawei nova Y72

Nowy model z serii nova został zapowiedziany przez oddział producenta w Republice Południowej Afryki, który poinformował, że smartfon będzie kosztował w tym kraju 4999 ZAR, co jest równowartością ~1070 złotych. Obecnie nie wiemy, gdzie jeszcze firma zamierza sprzedawać to urządzenie, lecz istnieje prawdopodobieństwo, że na liście znajdzie się też Polska.