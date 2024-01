Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, zapowiedział nową aplikację. Warto będzie ją mieć

W ostatnim czasie słowo „konstytucja” odmieniane jest przez wszystkie przypadki nie tylko przez polityków, ale też dziennikarzy i obywateli. Pozostaje jednak pytanie, ile tak naprawdę wiemy o najważniejszym akcie prawnym w naszym kraju? Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział nową aplikację, która ma o to zadbać.

Szykuje się kolejna rządowa aplikacja

Najbardziej znaną aplikacją, stworzoną w ostatnich latach przez polski rząd, jest mObywatel. Nowe władze również zamierzają rozwijać apkę i wyposażyć ją w nowe funkcje, m.in. moduł stłuczka oraz moduł firma, a w przyszłości także możliwość zarejestrowania samochodu. Nie jest to jednak jedyna rządowa aplikacja. Jest ich wiele, np. Moje IKP, stworzone przez Ministerstwo Zdrowia. Być może niedługo dołączy do nich kolejna.

Przeglądając wiadomości w sieci lub oglądając serwisy informacyjne, w ostatnim czasie szczególnie często słyszymy, że na konstytucję powołują się różne strony sceny politycznej. Ilu z nas tak naprawdę zna jej tekst? Chociaż dostęp do polskiej ustawy zasadniczej nie jest trudny, ponieważ wystarczy tylko wpisać hasło „konstytucja” w wyszukiwarkę, to Marszałek Sejmu opowiedział o powstającej aplikacji, która ma jeszcze bardziej to ułatwić.

Co wiemy o aplikacji konstytucyjnej?

Podczas konferencji prasowej Marszałek Sejmu zdradził śmiałe plany wydawnicze Sejmu RP. Zapowiedział on, że wkrótce powstanie specjalna aplikacja na smartfony, która nie tylko da użytkownikom dostęp do całego tekstu konstytucji, ale także zaoferuje dodatkowe funkcje, takie jak możliwość wyszukiwania informacji po słowach kluczowych.

Jak tłumaczy Szymon Hołownia: Pojawia się ułaskawienie, wpisujemy „ułaskawienie” i natychmiast wyskakuje tekst konstytucji, który się do tego odnosi. Marszałek Sejmu dodaje, że aplikacja powstaje po to „żebyśmy z konstytucją byli bliżej”. Z zapowiedzi wynika, że zostanie ona wydana zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS.

Nie padła żadna konkretna data wprowadzenia tej apki na rynek, lecz Marszałek wyraził nadzieje na to, że może stać się to jeszcze w lutym 2024 roku. Nie jest to oczywiście żadna rewolucyjna aplikacja, niemniej jednak z pewnością warto będzie ją mieć.