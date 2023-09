Premiera moto g54 5G i moto g84 5G. Lepiej je zapamiętajcie!

Motorola ogłosiła premierę nowych smartfonów, które od razu debiutują też na polskim rynku. Mowa o Edge 40 neo, którego Kasia wzięła już w obroty, moto g84 5G oraz moto g54 5G z wersją moto g54 Power Edition. Lepiej je zapamiętajcie – są naprawdę dobrze wycenione.

Motorola moto g84 5G to wegańska skóra i przystępna cena

Moto g84 5G ma dowodzić zaangażowania Motoroli w udostępnianie funkcji najwyższej klasy w przystępnej cenie. Czym to ma się objawiać? Smartfon zyskał wykończenie z wegańskiej skóry i cechuje się eleganckim designem.

Motorola moto G84 5G (źródło: informacja prasowa)

Wygląd to jednak nie wszystko, co ma oferować ten sprzęt. Oprócz tego moto g84 5G zaopatrzono w system aparatów z optyczną stabilizacją obrazu oraz technologią Ultra Pixel. Moto g84 5g ma na pokładzie aparaty 50 Mpix + 8 Mpix (tył) i 16 Mpix do selfie. Całość oparto o procesor Snapdragon 695 5G z częstotliwością taktowania 2,2 GHz. Akumulator ma pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowanie do 30 W.

Kilka zdań należy poświęcić również ekranowi 6,5″ pOLED. Ma częstotliwość odświeżania 120 Hz, jasność szczytową 1300 nitów i wyświetla obraz w Full HD+. Trzeba przyznać, że są to przyzwoite parametry. Do tego telefon ma także wsparcie Dolby Atmos oraz technologię Spatial Sound by Motorola, oferującą dźwięk wysokiej jakości i lepszą orientację przestrzenną.

Motorola moto G84 5G (źródło: informacja prasowa)

Nie można nie wspomnieć też o ciekawej funkcji łączenia smartfonu z komputerem – Ready For, która wreszcie trafia do niższej półki. Po podłączeniu będzie można otwierać aplikacje z telefonu i pliki z komputera na tym samym ekranie, a także używać np. kamery czy odbierać połączenia.

Motorola moto g84 5G w wersji 12/256 GB ma rekomendowaną cenę detaliczną wynoszącą 1499 złotych. Sprzęt można kupić w najpopularniejszych sieciach sklepów elektronicznych w Polsce i trafił do sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych:

granatowej,

błękitnej,

Viva Magenta.

Motorola moto g54 5G w dwóch wersjach

Drugim smartfonem, na który warto zwrócić uwagę, jest Motorola moto g54 5G. Ten jest dostępny w dwóch wersjach – standardowej oraz Power Edition. Najpierw kilka zdań o tej pierwszej.

Moto g54 5G jest wyposażony w łączność 5G, a także ekran o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz, więc producent promuje go jako sprzęt „przeznaczony do rozrywki”.

Motorola moto g54 5G (źródło: informacja prasowa)

Uczciwie mówiąc brzmi to obiecująco, szczególnie że całość uzupełnia Dolby Atmos. Motorola moto g54 5G jest wyposażona w aparat główny 50 Mpix, optyczną stabilizację obrazu oraz technologię Quad Pixel. Do tego aparat 2 Mpix Macro Vision i przedni o rozdzielczości 16 Mpix.

W Motoroli moto g54 5G znajdziemy MediaTeka Dimensity 7020, ośmiordzeniowy procesor z częstotliwością pracy do 2,2 GHz. Akumulator, znajdujący się na pokładzie, także ma pojemność 5000 mAh, czyli tyle samo, co w moto g84 5G.

Z kolei Motorola moto g54 5G Power Edition nie ma 2 Mpix aparatu Macro Vision, a zamiast niego 8-megapikselowy odpowiednik z autofocusem. Obiektyw ultraszerokokątny ma mieścić w kadrze 4 razy więcej scenerii niż standardowy. Power Edition wyróżnia się też akumulatorem o pojemności 6000 mAh.

Motorola moto g54 5G Power Edition (źródło: informacja prasowa)

Zwykła wersja moto g54 5G w wersji 8/256 GB kosztuje 999 złotych i jest dostępna w czarnym, błękitnym, pistacjowym lub niebieskim kolorze.

Moto G54 5G Power Edition (12/256 GB) można nabyć za 1299 złotych i występuje w kolorach: czarnym, niebieskim oraz pistacjowym.