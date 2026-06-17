Smartfony Google Pixel dostają nowe funkcje w ramach June Pixel Drop

Smartfony Google Pixel jako pierwsze otrzymały aktualizację do systemu Android 17, ale nie tylko niemu zyskają nowe funkcje. Równocześnie producent udostępnił ich właścicielom najnowszy pakiet nowości w ramach June Pixel Drop (2026).

Nowe funkcje dla smartfonów Google Pixel w ramach June Pixel Drop

June Pixel Drop zawiera zarówno funkcje, jakie przynosi nowy system Android 17, jak i kilka innych. Właściciele smartfonów Google Pixel (jako pierwsi) mogą skorzystać ze Screen reactions, czyli możliwości nagrania swojej twarzy na tle – na przykład – filmu na YouTube odtwarzanego na ekranie urządzenia.

W tym celu wystarczy ściągnąć belkę z szybkimi ustawieniami, wybrać nagrywanie ekranu i przełączyć się na przedni aparat. Funkcje Screen reactions umożliwia zmianę rozmiaru obrazu rejestrowanego przez przedni aparat, jak i przeniesienie go w inne miejsce na ekranie.

źródło: Google

Z systemem Android 17 związana jest również funkcja, pozwalająca zminimalizować każdą aplikację do małych, pływających dymków (podobnie jak od lat m.in. czaty w Messengerze). W tym celu wystarczy dotknąć ikonę programu i chwilę przytrzymać na niej palec. W składanym smartfonie Google Pixel 10 Pro Fold wszystkie dymki znajdą się w jednym, wspólnym doku w dedykowanym obszarze na ekranie.

źródło: Google

Wraz z June Pixel Drop właściciele smartfonów Google Pixel zyskują również możliwość tworzenia i edytowania filmów z użyciem Gemini Omni, aczkolwiek wymagana jest subskrypcja AI od Google Plus, AI od Google Pro lub AI od Google Ultra. Użytkownik może zmiksować tekst, obraz i/lub film, korzystając z naturalnych dla człowieka (i zrozumiałych dla AI) poleceń oraz skorzystać z gotowych szablonów.

Może również użyć Gemini do wygenerowania utworów audio – tak samo opisując naturalnym językiem efekt, jakiego oczekuje. W tym celu wystarczy uruchomić aplikację Gemini i wybrać opcję „Stwórz muzykę”.

Ponadto w ramach June Pixel Drop funkcja Voice Translate trafia również do właścicieli smartfona Google Pixel 10a (wcześniej była dostępna tylko na Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 Pro XL i Google Pixel 10 Pro Fold). Służy ona do tłumaczenia w czasie rzeczywistym rozmów telefonicznych i obsługuje tłumaczenie pomiędzy angielskim i francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, włoskim oraz hindi (w wersji poglądowej).

June Pixel Drop zapewnia również wsparcie dla współpracy Quick Share i AirDrop na smartfonach Google Pixel 9a i Google Pixel 8a oraz obsługę wiadomości na Snapchacie przez funkcję Magic Cue, a także szerszą dostępność funkcji Take a Message wraz z dodaniem Custom Greetings (własnej wiadomości głosowej dla dzwoniącego, gdy użytkownik nie może odebrać telefonu) i możliwości edycji zdjęć w aplikacji Zdjęcia Google z użyciem Ask Photos (niestety nie w Polsce).

Najnowsza aktualizacja June Pixel Drop sprawia również, że funkcja Emergency Sharing staje się częścią sekcji Emergency Detection, która zapewnia pomoc w sytuacji wykrycia wypadku samochodowego, upadku lub utraty pulsu – powiadamia wówczas służby ratunkowe i wskazane kontakty.

Google udostępnia też nowe funkcji kontroli rodzicielskiej

W trakcie prezentacji iOS 27 Apple poświęciło dużo czasu nowym funkcjom kontroli rodzicielskiej. Google również pochyliło się nad tą kwestią i ogłosiło, że Android Parental Controls nie będą już zarezerwowane dla właścicieli smartfonów Google Pixel – dostęp do nich zyskają wszyscy użytkownicy telefonów z systemem Android 17.

Android Parental Controls to zestaw funkcji, pozwalających m.in. ustawić limit korzystania z urządzenia, zablokować wybrane aplikacje, ograniczyć dziecku dostęp do telefonu w godzinach nocnych i ustawić filtry dla stron internetowych.

źródło: Google

Funkcje te są (i będą) dostępne z poziomu ustawień urządzenia.