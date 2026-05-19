Nowy wygląd Gemini i inne największe hity z Google I/O 2026

Nowy wygląd aplikacji Gemini jest już dostępny. To jednak dopiero początek nowości z Google I/O 2026. Konferencja, co raczej nikogo nie zaskoczy, była skupiona na sztucznej inteligencji.

Przeprojektowana aplikacja Gemini już dostępna

Aplikacja Gemini zyskała nowy wygląd na urządzeniach z Androidem, iPhone’ach, a także na komputerach. Teraz korzysta z języka projektowania Neural Expressive, w którym nacisk położono na płynne animacje, żywe kolory, nową typografię i – jak podaje Google – dotykowe sprzężenie zwrotne.

Nowy interfejs to też wygodniejszy dostęp do Gemini Live. Teraz użytkownik może płynnie przełączać się pomiędzy wpisywaniem szybkiego pytania a swobodną, dłuższą konwersacją z AI. Działa to też w drugą stronę. Dodatkowo korzystanie z mikrofonu ma być łatwiejsze – złożone tematy można omawiać bez pośpiechu, utrzymując własne, naturalne tempo.

Przeprojektowany interfejs jest udostępniany wszystkim użytkownikom na całym świecie. Niewykluczone, że zobaczysz go już na ekranie smartfona, a także na monitorze komputera.

Jeszcze większy nacisk na AI w wyszukiwarce Google

Podczas Google I/O 2026 dowiedzieliśmy się, że Tryb AI w wyszukiwarce Google będzie korzystał z najnowszego modelu Gemini 3.5 Flash, który ma zapewnić wysoką wydajność w zakresie funkcji agentowych i kodowania.

Ponadto Google ogłosiło wielką aktualizację pola wyszukiwania, które ma zapewnić zupełnie nowe doświadczenie dzięki możliwościom AI. Nowe pole zostało zaprojektowane w taki sposób, aby oferować wyższą intuicyjność, a także możliwość zadawania bardziej złożonych pytań, w których dane wejściowe obejmują tekst, obrazy, pliki, filmy i karty przeglądarki Chrome.

W ramach aktualizacji Google postanowiło jeszcze usprawnić konwersacje z wyszukiwarką. Użytkownik może zadać kolejne pytanie bezpośrednio z poziomu Przeglądu od AI i przejść do interaktywnej wymiany zdań w Trybie AI. Kontekst pozostaje niezmieniony, a im bardziej zagłębimy się w temat, tym trafniejsze staną się linki i artykuły uzupełniające.

Gemini 3.5 Flash – jeszcze lepsza wydajność

Google chwali się, że w porównaniu nawet do Gemini 3.1 Pro, nowy model 3.5 Flash spisuje się lepiej w wymagających testach, takich jak Terminal-Bench 2.1 (76,2%), GDPval-AA (1656 Elo) i MCP Atlas (83,6%), a także przoduje w rozumieniu multimodalnym (84,2% w CharXiv Reasoning). Ponadto jest 4 razy szybszy od innych modeli tej klasy pod względem liczby generowanych tokenów na sekundę.

Gemini 3.5 Flash ma też idealnie sprawdzać się w długoterminowych badaniach agentowych. Pod nadzorem model może bowiem wykonywać wieloetapowe procesy i zadania programistyczne, utrzymując przy tym wysoką wydajność. Potrafi również generować bogatsze i bardziej interaktywne grafiki oraz interfejsy internetowe i wiele więcej.

źródło: Google

Gemini Spark, czyli nowe podejście do agentów AI

Mamy do czynienia z całodobowym, osobistym agentem AI, który – jak wyjaśnia Google – ma pomóc poruszać się w cyfrowym świecie. Otóż Spark ma zmienić Gemini w asystenta, który nie tylko odpowiada na pytania użytkownika, ale też wykonuje rzeczywistą pracę w jego imieniu i pod jego kierownictwem.

Gemini Spark działa na platformie Gemini 3.5 i wykorzystuje technologię Antigravity. Jest głęboko zintegrowany z narzędziami Google Workspace, takimi jak Gmail, Dokumenty, Prezentacje i inne. Co więcej, dzięki temu, że Spark jest agentem w chmurze, to działa w tle nawet po zamknięciu laptopa czy zablokowaniu smartfona.

Gemini Omni Flash – nowy model AI, który podobno potrafi stworzyć niemal wszystko

Z pewnością na uwagę zasługuje Gemini Omni Flash, czyli pierwszy przedstawiciel nowej rodziny modeli Omni. Jego możliwości zapowiadają się naprawdę imponująco – użytkownik może przykładowo edytować wcześniej nagrany film, dodając do niego zupełnie nowe obiekty lub zmieniając przebieg wydarzeń. Narzędzie umożliwia również zmianę otoczenia, kąta kamery, stylu, a nawet wskazanych szczegółów – wszystko to bez utraty spójności i głównego wątku pierwotnej sceny.

Gemini Omni – względem podobnych modeli – charakteryzuje się lepszym intuicyjnym rozumieniem takich sił, jak grawitacja, energia kinetyczna i dynamika płynów, co pozwala na generowanie bardziej naturalnych scen.

Potrafi też wykorzystać wiedzę Gemini, wizualizować skomplikowane pomysły oraz tworzyć sceny na podstawie naprawdę różnych danych wejściowych. W projekcie można wykorzystać materiały wideo, grafiki, dźwięk czy tekst oraz wszystkie te typy danych jednocześnie.